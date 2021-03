Volkse

Was länge währt: In Volkse buddeln sich Bagger und anderes schweres Gerät derzeit am Rande des Sportplatzes entlang. Auftrag der Bauarbeiter ist es, einen lang gehegten Wunsch der Einwohnerinnen und Einwohner nach mehr Sicherheit nicht nur für die Kinder und Jugendlichen zu erfüllen. Die Menschen aus Volkse sind bislang vom Ortsausgang zum örtlichen Sportplatz auf der viel befahrenen Straße unterwegs, zu Fuß ebenso wie per Rad. Das dürfte nun bald Geschichte sein – sie können voraussichtlich noch in diesem Sommer den sicheren Radweg nutzen, der dort zurzeit gebaut wird.

Radweg auf einer Länge von 300 Metern

Laut Plan soll der Radweg auf einer Länge von 300 Metern vom Sportplatz bis über die Okerbrücke führen. Die Bauarbeiter haben mit Bagger und Kran bereits eine breite Schneise am Sportplatz ausgehoben. „Seit etwa einer Woche sind wir vor Ort“, erläutert Vorarbeiter Victor Liebrecht. „Jetzt wird Frostschutz eingebaut, und gleichzeitig wird Kabel mit verlegt“, nennt er Arbeitsabläufe. Es folge eine Tragschicht von acht Zentimetern und letztlich die Decke von zwei Zentimetern. Der Radweg soll auch über die Brücke führen. Dafür wurde darauf bereits ein Streifen abgeteilt. Dadurch haben Autofahrer künftig eine etwas schmalere Fahrbahn zur Verfügung – was auch den Zweck erfüllt, Begegnungsverkehr zu verhindern, weil die Brücke in die Jahre gekommen ist und entlastet werden muss.

Fahrspur bereits abgesteckt: Für den neuen Radweg wird es etwas enger auf der Okerbrücke in Volkse. Quelle: Hilke Kottlick

Vor dem Hintergrund, dass es in den Okerwiesen bei Hochwasser häufig Überschwemmungen gibt, verweist Liebrecht zudem auf ein Übergangsgebiet, gelegen in den Wiesen vor dem Sportplatz. Dort sei bereits ein großes Areal abgesteckt worden. Den Grund nennt Gemeindedirektor Ralf Heuer. Damit der neue Radweg nicht im Wasser versinkt, wird laut Heuer eine sogenannte „Blänke“ – ein Tümpel – angelegt, um im Überschwemmungs-Fall das Hochwasser aufzunehmen. „Das Becken wird in einer Höhe von 24 bis 28 Zentimetern ausgebaggert“, sagt Liebrecht. „Auf etwa fünf Quadratmetern wird das Becken sogar 50 Zentimeter tief.“

„Läuft alles gut, sind wir in fünf bis sechs Wochen fertig“

Optimistisch zeigt sich Heuer mit dem Zeitplan. Er gehe davon aus, dass der Radweg auf jeden Fall noch in diesem Jahr fertig wird. Noch schneller drückt Vorarbeiter Liebrecht auf die Tube: „Läuft alles gut, sind wir in fünf bis sechs Wochen fertig“, sagt er.

Samtgemeinde geht finanziell in Vorleistung Auf der Prioritätenliste des für den Radwegbau zuständigen Landkreis Gifhorn stand der Abschnitt in Volkse ganz weit hinten. Dann machte die Samtgemeinde Meinersen mobil – mit einer Vorfinanzierung des Projektes. Die Kosten dafür betragen rund 102 000 Euro, die Förderung beläuft sich auf etwa 40 000 Euro. Landkreis und Samtgemeinde einigten sich auf eine 50- zu 50-Lösung.

Mehr als zehn Jahre fordern Eltern, Kommunalpolitiker, Sportverein den Bau dieses Radwegs bereits. Davon berichten auch großformatige Transparente sowohl an der Okerbrücke als auch am Sportplatz. Mit den Worten „Achtung! Hier fehlt ein Radweg!“ sollen damit Autofahrer gewarnt werden. Diese Transparente sind bald überflüssig.

Von Hilke Kottlick