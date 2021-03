Leiferde

Gänzlich anderer Meinung als Henning Kepper aus Dalldorf ist Bärbel Rogoschik, Chefin des Nabu Artenschutzzentrums in Leiferde. So könne von einer Überpopulation der Wölfe hier noch längst nicht die Rede sein, meint sie. „Ich gehe täglich im Wolfsgebiet spazieren und habe leider noch keinen Wolf gesehen“, sagt sie mit Blick auf das Viehmoor in Leiferde, in dem sie nahezu täglich ihre Runden dreht. „Wenn Futter da ist, dann sind auch die Wölfe da“, sagt sie mit Hinweis auf viele Rehe. „Ist weniger Futter da, dann gibt es auch weniger Wölfe.“ Und mit Blick auf die Weidetierhalter fordert die Zentrum-Chefin auf, wolfssichere Zäune zum Schutz zu ziehen – diese kosten die Halterinnen und Halter der Weidetiere allerdings Geld, ebenso wie Herdenschutzhunde, für die es jedoch über die Landwirtschaftskammer Niedersachsen Zuschüsse gibt.

Dann kommt es wieder zu Fehlabschüssen

Rogoschik spricht sich außerdem gegen die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht aus. „Dann kann ja jeder Hans und Kunz Wölfe abschießen und damit die Dezimierung einleiten“, befürchtet sie. So komme es möglicherweise wieder zu Fehl-Abschüssen wie kürzlich, als zwei Wolfsrüden erschossen werden sollten. Getroffen wurden dagegen laut Rogoschik aber zwei weibliche Tiere.

Profis sollten verhaltensauffällige Wölfe schießen

Für den Abschluss plädiert die Biologin allerdings für den Fall, dass ein Wolf verhaltensauffällig sein sollte. Dann jedoch sollten „Profis ans Werk gehen“, fordert sie den Einsatz von Berufsjägern. „Sie sehen das Ganze völlig emotionsfrei und haben zumeist das große Ganze im Sichtfeld.“

Von Hilke Kottlick