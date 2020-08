Gifhorn

Holprige und unebene Radwege sind nicht nur ein Ärgernis für Radfahrer und ein Konjunkturprogramm für Zweiradwerkstätten. Auf ihnen können sich zuweilen schlimme Unfälle ereignen. So wie neulich an der B 188 zwischen Meinersen und Gifhorn an einer heiklen Stelle nahe Brenneckenbrück.

Es hat nicht viel gefehlt, und seine Angehörigen hätten neben dem Gedenkkreuz für einen toten Motorradfahrer noch ein weiteres aufstellen können. Ein 70-jähriger Rennradfahrer aus Neubrück, der namentlich nicht genannt werden möchte, stürzte an der Stelle schwer. Sein Kopf landete nicht weit von den Blumen am Kreuz entfernt. Und hätte er keinen Helm aufgehabt, wäre es das wohl gewesen, meint der Rennradler. „Mein Kopf ist schon ziemlich heftig aufgeschlagen.“ Und nicht nur der. Zwei Wochen bewegte sich der Mann im Rollstuhl, jetzt lernt er an Krücken wieder selbstständig zu laufen.

Maroder Radweg an der B 188: Viele Radfahrer kritisieren den Zustand der Oberfläche zwischen Meinersen und Gifhorn. Quelle: Lea Rebuschat

Was war passiert an jenem Freitag Ende Juli? Der 70-Jährige kann sich nicht mehr an Details erinnern. „Wir kamen aus Meinersen.“ Warum er an der Stelle nach links „in die Rabatte“ abdriftete, weiß er nicht mehr. Kam Gegenverkehr, war es Unachtsamkeit? Das bleibt ihm ein Rätsel. „Mein Vordermann hat nur den Krach gehört.“

Spurensuche vor Ort. Der Rennradler war auf einem Abschnitt des Radwegs gestürzt, der gepflastert ist. An dieser Stelle schwenkt der Weg an einem Waldrand etwas von der Fahrbahn der B 188 weg, bevor er Brenneckenbrück entgegen strebt und wieder aus Asphalt ist. Das Pflaster ist mit schmalen Betonbordsteinen von jenen Rabatten abgetrennt, in die das Rennrad mit den schmalen Reifen geriet. Karl-Heinz Kühn, Rennradfahrer aus Neubokel, ist gerade auf dem Weg unterwegs in die andere Richtung. Auf die Kante angesprochen, kann er nur den Kopf schütteln.

Gefährliche Kante: An dieser Stelle stürzte ein Rennradfahrer, der auf den Seitenstreifen geriet und wieder zurück auf den gepflasterten Radweg wollte. Doch dessen Kante ist an der Stelle fünf Zentimeter hoch. Quelle: Lea Rebuschat

„Sie haben hier keine Chance“

Auch Kühn hat schmerzhafte Erfahrungen gemacht auf diesem Radweg, allerdings nicht wegen der Holperstellen. Ein Glassplitter hat 2018 in Höhe Neubokel einen Reifen zum Platzen gebracht – der Sturz hatte einen Oberschenkelhalsbruch und ein neues Hüftgelenk zur Folge. Was passieren könnte, würde er hier an der Stelle vom Weg geraten, mag er sich nicht ausmalen. „Sie haben keine Chance, hier wieder auf den Weg zurück zu kommen.“

Die Kante des Radweg-Bordsteins misst fünf Zentimeter

Die AZ misst nach: Die Kante des Bordsteins ist an der Stelle gegenüber dem Gedenkkreuz fünf Zentimeter hoch. „Wenn du mit dem Rennrad und Tempo 30 da ran fährt, ist es, als würdest du gegen eine Betonwand fahren“, beschreibt der 70-Jährige aus Neubrück das Gefühl, das er bei dem missglückten Versuch, auf den Weg zurück zu kommen, hatte. „Diese Kante muss abgeschrägt sein“, findet auch Kühn.

Helm rettet Leben

„Ich bin froh, dass ich jetzt die ersten Schritte mit Krücken machen kann“, sagt der Verunglückte, der seit 60 Jahren auf zwei Rädern unterwegs ist und üblicherweise täglich 50 bis 60 Kilometer abreißt. Der Neubrücker mag sich nicht ausmalen, was einem unerfahrenen Rentner mit Pedelec und ohne Helm passiert wäre. „Der hätte jedenfalls den Rettungswagen nicht mehr rufen können.“ Deshalb fordert er nicht nur von der öffentlichen Hand, dass sie Radwege in einen akkuraten Zustand versetzt beziehungsweise hält, sondern appelliert auch an die Vernunft der Radler: „Ich bin ein Verfechter, mit Helm zu fahren.“

Ein Lob vom streitbaren Vielfahrer So mancher Straßenbauer dürfte zusammen zucken beim Namen Ulrich Halfpap. Der streitbare Radfahrer aus Wasbüttel ist viel unterwegs und hielt in der Vergangenheit nicht hinter dem Berg mit seiner Meinung über den Zustand der Radwege im Kreis Gifhorn. Inzwischen hat er auch Lob übrig: „Es hat sich einiges getan. Aber auch erst in der letzten Zeit.“ Neue straßenbegleitende Radwege seien dazu gekommen, andere marode endlich saniert. Auch touristische Radwege würden endlich angepackt und ausgebaut. Gleichwohl gebe es noch einige Baustellen, bei denen dringend etwas getan werden müsse. Da sei jener Radweg entlang der B 188 zwischen Meinersen und Gifhorn, an dem jetzt ein Rennradler schwer stürzte, aber auch der Radweg an der Tangente zwischen Gifhorn und Calberlah. Am Radweg an der B 4 zwischen Rötgesbüttel und der ehemaligen Straßenmeisterei stehe schon seit zehn Jahren „Achtung Radwegschäden“. Genauso rät Halfpap Radfahrern, immer einen Helm zu tragen – gerade angesichts des Trends zu Pedelecs. Immer mehr ungeübte Radler seien mit den schnellen Gefährten unterwegs, ohne die schützende Kopfbedeckung zu tragen. „Das sehe ich immer wieder.“ 2012 überstand Halfpap selbst einen Unfall mit einem Auto – er war mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geprallt – nur dank des Helms.

