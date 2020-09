B 188 bei Brenneckenbrück: Gasthaus soll Behelfsbrücke weichen

Brenneckenbrück

Der Bau einer Behelfsbrücke bei Brenneckenbrück wird immer konkreter – mit ihr sollen der notwendige Neubau der B 188-Brücke abgesichert und eine kilometerlange Umleitung vermieden werden. Mittlerweile ist auch klar, wo die Behelfsbrücke entlangführen soll.

Die Erinnerungen an den Bau des Leiferder Kreisels im Jahr 2018 gut drei Kilometer weiter westlich sind bei vielen Autofahrern noch frisch. Die Umleitung über Vollbüttel, Ribbesbüttel und Leiferde kostete Verkehrsteilnehmer und Anlieger Zeit und Nerven. Das will die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel gemeinsam mit den betroffenen Kommunen beim notwendigen Neubau der B 188-Brücke bei Brenneckenbrück vermeiden.

Anzeige

„Wir haben verschiedene Varianten verglichen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Behelfsbrücke erhebliche Vorteile gegenüber einer Umleitung hat“, sagt Michael Peuke, Geschäftsbereichsleiter der Behörde in Wolfenbüttel. Gebaut werden soll die Behelfsbrücke nach aktuellem Stand nördlich der Straße, dort wo derzeit noch das ehemalige Gasthaus steht.

Der Brückenneubau wird wesentlich länger dauern als der Bau des Leiferder Kreisels vor zwei Jahren

Der Brückenbau wird laut Michael Peuke wesentlich länger dauern als der des Kreisels – und eine Umleitung, die derjenigen beim Kreiselbau entspräche, brächte somit ebenfalls größere und längere Belastungen mit sich. „Ebenso werden die beiden Landesstraßen L 283 und L 320 durch den höheren Schwerlastverkehr wesentlich stärker beansprucht und gegebenenfalls beschädigt. Mit einer Behelfsbrücke in unmittelbarer Nähe entfallen zudem die Umleitungskilometer, die die Kfz-Fahrer sonst auf sich nehmen müssten“, fasst Kreisrat Rolf Amelsberg zusammen. Die höheren Kosten für die Behelfsbrücke und ein Eingriff in das Naturschutzgebiet „Allertal zwischen Gifhorn und Flettmar“ stehen dem gegenüber.

Jedoch bietet sich jetzt eine Gelegenheit, das Naturschutzgebiet nach Abschluss des Brückenbaus sogar zu vergrößern. Denn der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises wurde Ende August ein Grundstücksverkauf an der B 188 angezeigt. Nach AZ-Informationen handelt es sich dabei um das ehemalige Gasthaus nördlich der Bundesstraße. Dafür besteht ein Vorkaufsrecht durch den Landkreis Gifhorn. „Aktuell wird die Ausübung des Vorkaufsrechts nach Naturschutzgesetz geprüft“, bestätigt Kreisrat Rolf Amelsberg.

Als zweiter Schritt könnte das Grundstück dann für die Behelfsbrücke genutzt werden. Sprich: Die Gebäude werden abgerissen. Und wenn die neue B 188-Brücke fertig ist kann das Grundstück Teil des Naturschutzgebietes werden. Ein weiterer Vorteil dieser Nordvariante: Die Allerwiesen südlich der Bundesstraße könnten von Eingriffen verschont bleiben.

Das Planfeststellungsverfahren ist für 2021 geplant

Wann der mindestens 30 Meter lange und 14,30 Meter breite Neubau der B 188-Brücke beginnt, ist aber noch offen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr peilt das Planfeststellungsverfahren für 2021 an. Dieses wird mindestens ein Jahr dauern. Vorausgesetzt darin geht alles glatt, erhält der Brückenneubau danach die Baureife.

Von Christian Albroscheit