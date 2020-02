Autos in Müden demoliert: Wer macht so etwas?

Müden

Mysteriöse Serie in Müden: Mehrere Autos wurden in letzter Zeit beschädigt. In der Nacht von Samstag, 1. Februar, auf Sonntag, 2. Februar, kam es in Müden zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben dabei entlang des Molkereiweges mehre Scheibenwischer abgeknickt und Außenspiegel beschädigt.

Am 4. Februar gegen 8.20 Uhr kam es zu einer erneuten Sachbeschädigung an einem Pkw im Oheweg in Müden. Herbei schlägt eine männliche Person mit einem Ast auf ein Fahrzeug ein, wobei die linke Seitenscheibe bricht. Anschließend fährt diese Person mit seinem weißen Kleinwagen davon. Bei der Tatausübung wird er von einer Passantin beobachtet. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben und er soll eine graue Mütze getragen haben.

Wer kann Hinweise zu den Tätern der beiden Taten geben? Wer hat etwas beobachtet oder kennt den oder die Täter? Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Meinersen unter der 05372-97850.

Lesen Sie auch

Brandweg: Sechs Autos zerkratzt

Fünf Autos im Sonnenweg zerkratzt

Von unserer Redaktion