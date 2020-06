Auto geht bei Volkse in Flammen auf

Volkse

Völlig ausgebrannt ist in der Nacht zum Donnerstag bei Volkse ein Kia Sportage. Personen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 33-jährige Fahrer des Wagens aus Meinersen mit seinem Wagen von der B214 kommend auf der K 45 in Richtung Volkse unterwegs. Es habe einen Knall gegeben, und dann seien auch gleich Flammen aus dem Wagen geschlagen, berichtete der Mann. Er konnte den Wagen noch abstellen und rechtzeitig verlassen, bevor dieser komplett in Flammen aufging.

Kurz nach 1 Uhr in der Frühe wurde die Freiwillige Feuerwehr Hillerse alarmiert. „Als wir am Einsatzort eintrafen, brannte der Wagen lichterloh“, so Einsatzleiter Andreas Grabow. „Vorsorglich wurden auch die Feuerwehren aus Dalldorf und Leiferde nachalarmiert.“ Zunächst konnten die Flammen unter schwerem Atemschutz abgelöscht werden, anschließend legte die Feuerwehr noch einen Schaumteppich über das Fahrzeug, um so das erneute Aufflammen des Feuers zu verhindern.

Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrkräfte aus den drei Wehren im Einsatz. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße voll gesperrt. Den Schaden an dem völlig zerstörten Fahrzeug beziffert die Polizei auf 30 000 Euro.

Zuletzt hatte bei Barwedel im Februar ein erst wenige Wochen altes Fahrzeug Feuer gefangen.

