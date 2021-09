Ausstellung in Meinersen: So können sich Bürger gegen Hochwasser schützen

Meinersen

Gemeinsam wasserwirtschaftliche Maßnahmen ergreifen und Fördermittel beantragen – vor diesem Hintergrund schlossen sich laut Ralf Heuer, Erster Samtgemeinderat in Meinersen, 15 Gemeinden entlang der Aller bereits im Jahr 2016 zu einer Hochwasserpartnerschaft zusammen. Die steigenden Temperaturen, häufige Starkniederschläge und das zunehmende Hochwasser in den vergangenen Monaten im Westen Deutschlands machen laut Heuer die Dringlichkeit solcher Zusammenschlüsse deutlich. Anlass für die Hochwasserpartner, jetzt gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Öffentlichkeit entlang der Aller für dieses Thema zu sensibilisieren. Aktuell mit einer Wanderausstellung zum Thema „KlimaEinFluss“, die vom NLWKN erstellt wurde.

Ausstellung im Rathaus Meinersen

Dabei gehe es nicht nur um Infos über Veränderungen der Klimaverhältnisse in Niedersachsen, sondern auch um eine mögliche Eigenvorsorge der Menschen, die so erfahren, was im Notfall zu tun ist. Die Anrainerkommunen der Aller zeigen laut Heuer diese Präsentation in acht Gemeinden. Die Ausstellung wird von Mittwoch, 15., bis Dienstag, 28. September, im Rathaus Meinersen gezeigt. Dort ist die Präsentation dienstags und donnerstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zu sehen. „Wegen der nicht abschätzbaren Corona-Lage wird es keine Eröffnung geben.“

Mit Sandsäcken Garagen abdichten, betonierte Höfe öffnen, für Abfluss des Regenwassers sorgen – die Hochwasserpartner bieten dazu noch weitere Informationen an. So bekommen Interessierte wichtige Hinweise zur Eigenvorsorge und zum Verhalten bei Hochwasser auch in einem Flyer der Hochwasserpartnerschaft Aller. Darin geht es um konkrete und praktische Hilfestellungen und umnotwendige Vorsorgemaßnahmen.

Gemeinsam gegen Hochwasser Zur Hochwasserpartnerschaft Aller gehören 15 Städte und Gemeinden. Zielsetzung der Partnerschaft ist eine solidarische Zusammenarbeit in puncto Wasserwirtschaft und Finanzen. Dadurch sollen über die kommunalen Grenzen hinaus Aufgaben des Hochwasserschutzes gemeinsam und sachgerecht erfüllt werden. Die Akteure des NLWKN und der Hochwasserpartnerschaft Aller bieten für Montag, 8. November, eine digitale Fachveranstaltung zum Thema „Zu viel und zu wenig Wasser in der Aller-Region – wie gehen wir damit um?“ an. Weitere Infos erhalten Interessierte unter https://www.uan.de/klimaeinfluss.

Starkregen in Niedersachsen

Die erschreckenden Bilder der Zerstörung und Verwüstung durch Hochwasser und Starkregen aus dem Westen Deutschlands zeigen laut NLWKN-Direktorin Anne Rickmeyer deutlich, wie verletzlich der Mensch und seine Güter sind. Ursache seien besondere Wetterphänomene, deren Auftreten sich häuft und die mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden. Auch die Untersuchungen des NLWKN führen laut Rickmeyer „deutlich vor Augen, dass wir uns in Niedersachsen auf häufigere und intensivere Hochwasser- und Starkregenereignisse einstellen müssen“. Umso mehr freue sich die Direktorin, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wanderausstellung KlimaEinFluss weitergegeben werden und die Hochwasserpartnerschaft Aller die Möglichkeit nutzt, ihre Bürger zu diesem Thema zu informieren.

Von Hilke Kottlick