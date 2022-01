Ausgesetzt, beschlagnahmt, entlaufen: Ein Besuch bei den Exoten im Nabu-Artenschutzzentrum

Leiferde

Schwülwarm ist die Luft. Dicht an dicht stehen Terrarien an sämtlichen Wänden des Raumes. Alle Käfige sind besetzt, allesamt sind blitzsauber. Die Bewohner sind leise. Manche von ihnen lassen sich erst auf den zweiten Blick erkennen, andere sind in ihrer prallen Farbe und beeindruckenden Größe nicht zu übersehen. Sorgen sonst zumeist aus dem Nest gefallene Störche, verletzte Bussarde oder winzige Igel für Schlagzeilen, so tummeln sich in diesem Exoten-Zimmer Gecko, Python und Chamäleon – alles Tiere, die normalerweise im Dschungel leben und die auf unterschiedlichste Art nach Leiferde gelangten.

Sie wurden von den Behörden beschlagnahmt, sind entlaufen oder wurden ausgesetzt, weil die Besitzer ihrer überdrüssig waren – Schlangen zählen ebenso dazu wie Graupapagei oder Kakadu. Die Vögel leben im hinteren Teil des Artenschutzzentrums in großen Volieren. Allesamt müssen Tag für Tag versorgt werden, und da freut sich Chefin Bärbel Rogoschik „total“, wenn – wie vor kurzem geschehen – eine Gruppe von sechs Graupapageien von einem Zoo aufgenommen wird.

Zur Galerie Exoten im Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde: Die Tiere aus dem Dschungel brauchen besondere Pflege.

Polizei kündigt Beschlagnahme an

„Wir versorgen allein 80 Land- und 250 Wasserschildkröten, die zurzeit allerdings allesamt Winterschlaf halten“, nennt die Biologin Zahlen. Zu den gepanzerten Kröten hinzu kommen laut Rogoschik 40 Schlangen, 30 Echsen und 20 Papageien. Ebenso vergrößern kleine Sittiche das Heer der Pflegetiere. Sie sind Rogoschiks Vermutung zufolge wohl im Sommer irgendwo entflogen und dann von irgendwem gefunden und nach Leiferde gebracht worden.

Oftmals werden laut der Biologin einzelne Exoten als angebliche Fundtiere im Zentrum abgegeben, dann muss schnell gehandelt werden. Manchmal können sich die Mitarbeiter aber auch vorbereiten und schon einmal in Ruhe „die Quarantäne-Käfige putzen“ – wenn Polizei oder Veterinäramt im Zentrum ankündigen, dass wegen schlechter Bedingungen oder Qualhaltung eine Beschlagnahme vorgesehen ist.

In den besonders „gruseligen Fällen“ müssen die Nabu-Akteure binnen weniger Stunden reagieren. Wenn laut Rogoschik jemand verstirbt oder krank wird und Kinder oder Angehörige nicht bereit sind, die Tiere zu versorgen zum Beispiel. Die Biologin appelliert deshalb an Tierhalter, rechtzeitig dafür zu Sorge zu tragen, dass nicht nur Hund oder Katze, sondern auch Schildkröte oder Fische gepflegt und gefüttert werden. Dabei denkt sie besonders auch an Tiere, die menschenbezogen sind. „Papageien schließen sich eng an“, weiß sie. Für solche Tiere, „die immerhin 50 Jahre alt werden können“, wäre es der Biologin zufolge wünschenswert, dass sie zumindest im vertrauten Umfeld bleiben können.

Die Zentrums-Chefin erlebt immer wieder „menschengemachte Notfälle“. Wie beispielsweise die Geschichte des Ehepaares, das zwei Landschildkröten im Zentrum und damit angeblich „in gute Hände abgeben wollte“, wie sie berichtet. Aber angesichts der Zentrums-Kapazitäten und des Platzmangels musste Rogoschik sich weigern, diese Schildkröten aufzunehmen. Es war ja keine Not. „Dann lassen wir sie einschläfern“, habe das Ehepaar argumentiert. Ein Einwand, der die Biologin wiederum veranlasste, bei dem Tierarzt anzurufen und nachzuhaken. Beruhigend dann, was der Veterinär signalisierte, „dass er keine gesunden Tiere einschläfert“.

Tiere bei Ebay per Foto aussuchen

Letztlich fand sich eine Lösung. „Man versucht ja immer wieder zu helfen“, sagt sie und kritisiert dabei aber auch, dass es mittlerweile zu einfach ist, Tiere zu kaufen. In der Zoohandlung gibt es noch Auskünfte zur Haltung gerade auch von Exoten, weiß sie. Mittlerweile aber werden in entsprechenden Börsen und auf Ebay Tiere per Foto und ohne jede Information angeboten. Per Knopfdruck werden Schlange, Papagei oder Chamäleon gekauft.

Geflügelpest und Corona: Wieder kein Storchenfest? Das Nabu Artenschutzzentrum ist für Besucher derzeit geschlossen. Grund ist laut Chefin Bärbel Rogoschik die hoch ansteckende Geflügelpest. Um den Kontakt mit Wildvögeln zu vermeiden, sind die Zentrums-Tiere alle aufgestallt. Rogoschik befürchtet, dass aus diesem Grund und wegen der Corona-Epidemie auch in diesem Jahr das Storchenfest des Zentrums im Frühling ausfallen wird. „Das wäre dann zum dritten Mal in Folge“, sagt sie. Damit gebe es erneut keine Aktionsstände, Praktikanten-Werbung und auch keine – für das Artenschutzzentrum so wichtige – Zusatz-Einnahmen.

Kurze Zeit später folgt das große Erwachen und so mancher Exot wird irgendwo ausgesetzt, denn der Käufer hat laut Rogoschik ja bemerkt, dass die Tiere versorgt werden müssen und Schmutz mitbringen. Häufiges Argument für die Entsorgung dieser Tiere dann: „So habe ich mir das aber nicht vorgestellt.“ Und dann landen die Exoten aus dem Dschungel bei Temperaturen unter Null auf einem Acker in Deutschland. Das böse Ende liegt da auf der Hand.

Von Hilke Kottlick