Dalldorf

Wer sich heutzutage noch unbeobachtet wähnt, wenn er alleine durch den Wald spaziert, könnte sich irren. Das trifft beispielsweise auf das Gebiet rund um den Wohlenberg zwischen Dalldorf und Leiferde zu. Dabei sind es nicht nur tierische Augenpaare von Eichhörnchen, Füchsen oder Hasen, die auf den Waldbesucher gerichtet sind, sondern auch elektronische. Sogenannte Wildkameras finden sich an diversen Spazierwegen. Da ist das Risiko groß, dass auch der Mensch unwissentlich in der Fotofalle landet. Denn die Kamera unterscheidet nicht zwischen Wildsau und Waldbesucher.

Wildkameras, wasserdicht und nachtsichttauglich, gibt es bereits für unter 50 Euro zu kaufen. Schon aus diesem Grund sind sie heutzutage in Wäldern keine Seltenheit. Oft erfüllen sie einen sinnvollen Zweck, wenn sie dabei helfen, den Wildbestand zu kontrollieren. Ihr Einsatz entlastet Jäger und Naturschützer. Allerdings gelten dafür strenge Regeln.

Die Kameras sollten möglichst nur Beine ablichten

In der „Orientierungshilfe ‚Videoüberwachung mit Wildkameras‘“ der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf das Interesse von Waldbesuchern „an einem unbeobachteten Aufenthalt in der freien Natur“ hingewiesen. Ein zulässiger Einsatz von Wildkameras kommt danach nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht. Selbst wenn so ein Fall gegeben sei, habe der Verantwortliche strenge Vorgaben zu beachten. So müsse der Einsatz so datenschonend wie möglich erfolgen, das heißt, dass Aufnahmen von Personen möglichst unterbleiben oder nur die Beine abgelichtet werden. Außerdem müssen Waldbesucher durch ein entsprechendes Hinweisschild gewarnt werden. So ist es am Wohlenberg jedoch nicht.

Thomas Reuter, Sprecher der Polizeiinspektion Gifhorn, hat grundsätzlich Verständnis für den Einsatz von Wildkameras. Er weiß, dass Jäger solche Geräte zum Beispiel an Kirrungen (Lockfutterstellen) anbringen und dabei oft Schwarzwild im Fokus haben, das sie von Feldern fernhalten möchten. Auch die Afrikanische Schweinepest sei aktuell ein wichtiger Grund, warum Jägerschaft und Naturschutzbehörden Interesse an Aufnahmen haben könnten. „Wenn Kameras fernab von Wegen eingesetzt werden, ist nichts dagegen zu sagen“, sagt Reuter. Gleichzeitig weist er darauf hin: „Jedermann hat ein Waldbetretungsrecht. Man gibt seine Persönlichkeitsrechte ja nicht am Waldrand ab. Da ist es unglücklich, wenn an Spazierwegen Wildkameras angebracht werden.“ Und natürlich müssten Hinweisschilder aufgestellt sein. „Ein richtiger Jäger hängt eine Kamera in der Dickung auf, dort, wo das Wild zusammenkommt“, erklärt Reuter.

„Bei öffentlichen Waldbesitzern ist der Einsatz generell untersagt“

Thorsten Schäfer, Leiter des Hegerings Meinersen, weiß, dass viele Jäger Wildkameras als Hilfsmittel schätzen, um einen Überblick über den Bestand an Wildschweinen und Rotwild zu erhalten und herauszufinden, welche Tiere alt genug sind, um geschossen zu werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Einsatz aber auch durchaus kritisch gesehen. „Bei öffentlichen Waldbesitzern, zum Beispiel in Niedersächsischem Landesforsten, ist der Einsatz generell untersagt“, erklärt er. Die Kameras am Wohlenberg kennt er nicht und könne deswegen über deren Einsatz auch nur Vermutungen anstellen. Er gibt aber zu bedenken: „Gebiete, wo man die Jagd ausübt, liegen in der Regel nicht an Spazierwegen.“

So sieht es aber wohl nicht jeder – auch nicht zwischen Dalldorf und Leiferde. Näheres zum Thema ist nachzulesen in der „Orientierungshilfe ‚Videoüberwachung mit Wilkdkameras“ der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen, zu finden unter www.lfd.niedersachsen.de.

Von Gesa Walkhoff