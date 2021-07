Arbeitsgemeinschaft „Sibylla goes Green“ und Teamer der Kirchengemeinde Leiferde werden geehrt

Leiferde

Traditionell ehren die Gemeinde Leiferde und die Kirchengemeinde bei ihrem gemeinsamen Neujahrsempfang verdiente Bürger. Coronabedingt musste der Empfang dieses Jahr ausfallen – derartige Veranstaltungen waren im Januar aufgrund der Infektionslage in Deutschland nicht möglich. Ganz streichen wollten die Verantwortlichen die Ehrungen aber auf keinen Fall.

Nun bot sich beim Sommerfest an der Kirche eine willkommene Gelegenheit, die Anerkennung für Leistungen zugunsten der Allgemeinheit in schönem Rahmen nachzuholen. Die Preise gingen in diesem Jahr an gleich zwei Jugendgruppen. Die Arbeitsgemeinschaft „Sibylla goes Green“ des Sibylla-Merian-Gymnasiums wurde ebenso ausgezeichnet wie die Teamer-Gruppe der Kirchengemeinde St. Viti.

Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber freute sich besonders, dass dieses Mal zwei Jugendgruppen als Bürger des Jahres ausgezeichnet werden konnten, denn: „Die Jugend ist pandemiebedingt in den vergangenen 16 Monaten sehr ins Hintertreffen geraten“, meinte sie. Und speziell für diese beiden Gruppen gelte auch, dass man sie zwar sehe, ihr Wirken aber nicht immer so deutlich wahrnehme. „Wir möchten den Jugendlichen Dank sagen für ihren Einsatz“, betonte die Bürgermeisterin.

Bei der Arbeitsgemeinschaft „Sibylla goes Green“ handelt es sich um eine Schülergruppe des Gymnasiums, die sich im Umweltbereich engagiert. „In der Gemeinde sind sie uns zum Beispiel eine Riesenhilfe bei der Aktion Sauberer Landkreis. Sie unterstützen uns fleißig, zum Teil kommen die Schüler noch nicht einmal aus unserer Gemeinde“, lobte Stephanie Fahlbusch-Graber. Und die Teamer der Kirchengemeinde seien eine noch recht neue Jugendgruppe, die zum Beispiel den Konfirmandenunterricht der Kirchengemeinde stärkten. Sie alle hätten die Jugendarbeit in Leiferde fühlbar gemacht.

Pastorin Friederike Werber war ebenfalls begeistert. „Wir ehren dieses Mal ganz tolle Menschen“, sagte sie. Gerade die Themen Umwelt und Klima seien sehr wichtig. Die jüngsten Ereignisse hätten gerade wieder gezeigt, wie wichtig es sei, sich in diesen Bereichen einzusetzen. Und die Teamer brächten immer „so einen Schwung herein“, wenn sie da seien. Auch ihnen gebühre Dank für die vielen Stunden des Engagements.

Gemeinsam dankten die Kirchengemeinde und die Gemeinde Leiferde den ausgezeichneten Gruppen mit Geschenken. Zudem waren sie zum Essen eingeladen beim Sommerfest der Kirche. Es fand Open Air statt, auf dem Gelände der Kirche bei bestem Wetter.

Von Chris Niebuhr