In Meinersen gibt’s jetzt Shabby & Chic statt Kaffee und Kuchen

32 Jahre lang war das Antiquitäten-Café in Meinersen Ziel zahlreicher Gäste. Mehr als drei Jahrzehnte lockte Hede Stahmer mit selbst gebackenen Kuchen und dampfendem Kaffee zwischen ausgesuchten Antiquitäten. Damit ist Schluss. Grund ist der Bücken-Abriss. Wegen der damit verbundenen Umleitung befürchtete sie das Ausbleiben der Gäste. Fazit für das Café – der 29. Dezember vorigen Jahres war der letzte Öffnungstag. „Und da war richtig was los“, freut sie sich über die Treue ihrer Stammkunden, die alle noch einmal bei ihr vorbei schauten. „Es hat Spaß gemacht“, sagt sie, verweist aber auch auf das berühmte „lachende und weinende Auge“.

Mittlerweile sind gut zwei Monate vergangen. Es war für sie eine Zeit voller Arbeit. Da wurde geräumt und gestrichen, geschoben und genäht. Das Ergebnis stellte sie jetzt der Öffentlichkeit vor – ihren neuen Geschäftsbetrieb mit Shabby & Chic-Waren, Antiquitäten, Kunst-, Deko- und Geschenkartikeln.

Tonnenschwerer Tresen

„Wir haben die Küche ausgeräumt, die Wände grau gestrichen und den schweren Holztresen samt Kupferplatte heraus gebracht“, erzählt sie. Und das war offenbar richtig viel Arbeit. War laut Hede Stahmer das tonnenschwere Teil doch nur mit Rollwagen und mächtig viel Muskelkraft aus dem Café zu transportieren. „Als wir den Tresen endlich bewegen konnten, stellten wir fest, dass er nicht durch die Türen passt, also mussten wir auch die Rahmen ausbauen“, schmunzelt sie heute. Eine Woche dauerte diese Aktion. Jetzt ist der alte gigantische Tresen raus und ein kleinerer steht am selben Platz.

Kontrast von schick und schäbig

Lange hat es laut Hede Stahmer nicht gedauert, bis sämtliche Räume des ehemaligen Cafés wieder gefüllt waren. Jetzt finden sich dort Antiquitäten neben Kunst- und Dekoartikeln.

Da gibt es die alte englische Standuhr ebenso wie den Kristall-Leuchter, die Biedermeier-Bank aus Kirschholz, die ledernen Reitstiefel aus Dänermark oder den alten Sessel, der laut Hede Stahmer mit einem „furchtbaren Blümchenstoff“ bezogen war. Sie zögerte nicht, sondern entfernte ruckzuck den alten Stoff und bezog den Sessel neu – „mit einem alten Sack“. „Mir gefällt dieser Kontrast von schick und schäbig“, sagt sie und erinnert schmunzelnd an die Bezeichnung ihres neuen Geschäftsbetriebs „ Shabby & Chic“.

Taschen und Bilder

Aber nicht nur erlesenes Altes ist in den Räumen des ehemaligen Meinerser Cafés zu sehen, sondern ebenso ausgesuchtes Neues. So findet der Besucher dort auch eine Ausstellung dekorativer selbst gemachter Taschen von Silvia Schwarting aus Dalldorf. Für frische Farbe an den neu gestrichenen Wänden sorgen zudem Bilder von Sabina Hamacher aus Ahnsen. Ob Tulpenstrauß, Dick und Doof, eine witzige Kuh oder Charlie Chaplin – die farbenfrohen Gemälde bilden einen auffälligen Kontrast zu den Antiquitäten.

„Es war rappelvoll“

Zur Eröffnung ihres neuen Betriebes konnte Hede Stahmer dann auch zahlreiche Stammkunden begrüßen. „Es war rappelvoll“, freut sie sich über die Resonanz. „Unter den Gästen waren auch die Uetzer Frauen“, erzählt sie. „Gut 30 Jahre lang besuchte diese Gruppe regelmäßig das Antiquitäten-Café“, berichtet Hede Stahmer. Und da ließen es sich die Frauen auch nicht nehmen, zur Eröffnung des neuen Geschäfts vorbei zu schauen.

Stöbern bei Shabby & Chic ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Hede Stahmer öffnet mittwochs bis freitags von 11 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr die Tür.

Von Hilke Kottlick