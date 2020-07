Bei Müden ist der Bau einer Putenmastanlage geplant. 14 800 Tiere sollen dort in zwei Ställen von 125 Metern Länge und 20 Metern Breite untergebracht werden. Dazu kommt eine 8000 Quadratmeter große Halle für die Lagerung von Stroh. Wie Lutz Hesse, stellvertretender Gemeindedirektor in Müden, mitteilt, wird als Standort eine Fläche favorisiert, die östlich des Bäckerwegs und südlich der Tierarztpraxis liegt. „Die Erschließung soll über den gewidmeten Söhlenweg erfolgen“, so Hesse weiterhin. Die Maßnahme ist Hesse zufolge als privilegiertes Vorhaben im Außenbereich zu bewerten. „Dies könnte bedeuten, dass der Antragsteller einen Rechtsanspruch auf Bebauung hat.“

Karl-Heinz Karp, CDU-Chef im Gemeinderat Müden, forderte laut Bürgermeister Horst Schiesgeries bereits eine Bürgerversammlung zum Thema Putenmastanlage bei Müden. Der Investor aus Langlingen habe zugesagt, dabei mit einem Vertreter des Landwirtschaftsministeriums Rede und Antwort zu stehen. Wo die Bürgerversammlung abgehalten werden soll, ist laut Schiegeries wegen der Corona-Seuche noch nicht klar, er rechnet mit regem Interesse – „wir sind auf der Suche nach einem Veranstaltungsort“. Angesichts der Befindlichkeiten im Ort „hoffen wir dabei auf Sachlichkeit“, betont der Müdener Bürgermeister.