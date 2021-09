An vielen Schulen im Landkreis Gifhorn gehen die Schüler an die Wahlurnen – wie in Meinersen

Meinersen

Junge Menschen ab 18 Jahren dürfen am Sonntag, 26. September, zur Bundestagswahl gehen und ihre Stimme abgeben. Für die jüngeren Jahrgänge war das an vielen Schulen auch im Landkreis Gifhorn bereits im Laufe der Woche möglich – bei der Juniorwahl. Die AZ hat exemplarisch für die anderen Schulen bei der Sally-Perel-Realschule und dem Sibylla-Merian Gymnasium in Meinersen nachgeschaut, was es mit der Juniorwahl eigentlich auf sich hat und wie es dort funktioniert.

Das ist die Juniorwahl an den Schulen Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von Demokratie. Zunächst steht das Thema „Demokratie und Wahlen“ auf dem Stundenplan – abschließend geht es dann an die Wahlurne. Das Ergebnis wird am Wahlsonntag um 18 Uhr veröffentlicht. Die Juniorwahl ist ein Angebot zur politischen Bildung und kostenlos für die teilnehmenden Schulen. Seit der Gründung 1999 wurden 61 Juniorwahlen durchgeführt, 3 845 449 Schülerinnen und Schüler haben sich seither beteiligt. An der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021 nehmen aktuell 4 513 Schulen teil, weitere 959 Schulen hätten gerne teilgenommen. Niedersachsen liegt bei den Teilnehmerzahlen mit 511 Schulen auf Platz drei. Fast 30 deutsche Schulen überall in Europa – von Moskau bis Porto, von London bis Izmir, nehmen ebenfalls an dem Projekt teil.

75 Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs sind an der Sally-Perel-Realschule aufgerufen, bei der Juniorwahl ihre Stimme abzugeben. „Wir wollen sie zu Demokratie und zum Wahlsystem hinführen. Und sie sollen den Ablauf einer Wahl kennenlernen“, erklärt dazu Politiklehrerin Franziska Behrendt. Denn gerade junge Erstwähler hätten durchaus Respekt oder gar Angst vor einer Wahl, wenn sie diese Abläufe nicht kennen würden, ergänzt sie.

Juniorwahl an der Sally-Perel-Realschule: Die Neuntklässler wurden an die Wahlurnen gerufen. Quelle: Thorsten Behrens

Erstwähler sind die 14- und 15-Jährigen zwar noch nicht, doch das ändert sich ja schon bei den nächsten Wahlen. Und eifrig bei der Sache sind die Jungen und Mädchen auch. Beispiel Wahlhelfer: „Pro Klasse gibt es zwei davon. Wir mussten losen, weil sich so viele gemeldet haben, die das machen wollten“, freut sich Franziska Behrendt über das Interesse. Wahlhelfer, Wählerverzeichnis, Wahlbescheinigungen – alles ist wie bei der richtigen Bundestagswahl. Sogar die Stimmzettel. Die sind nur etwas kleiner, denn sie müssen sich ja von den regulären Zetteln irgendwie unterscheiden. Die zwölf Kandidaten und 21 Parteien für den Wahlkreis Gifhorn-Peine stehen aber genau so drauf wie auf den Zetteln, die am Sonntag genutzt werden. Auswirkungen auf die Bundestagswahl hat die Juniorwahl jedoch nicht, die Stimmen werden nicht mitgezählt.

Im Vorfeld haben sich die Jugendlichen eingehend im Unterricht mit dem Thema beschäftigt. „Wir haben die Programme der sechs größten Parteien in Gruppen durchgearbeitet. Die Fünf-Prozent-Hürde wurde besprochen, viele Schüler haben den Wahlomat ausprobiert. Aber bei allem haben wir natürlich die politische Neutralität gewahrt“, sagt die Politiklehrerin. Besonderen Einsatz – Behrend spricht sogar von persönlichem Ehrgeiz – habe die Gruppe gezeigt, die sich mit der SPD befasst hat. „Da haben zwei Schülerinnen ein Interview mit dem Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der Gifhorner Kreis-SPD Philipp Raulfs geführt. Und es sind welche zu einer Veranstaltung mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gegangen. Vorgabe war das nicht“, sagt sie.

Beim Bearbeiten der Wahlprogramme wurde bei den Schülerinnen und Schülern auch abgefragt, welche Programmpunkte ihnen denn wichtig seien. Genannt wurden vor allem Klima, Migration und Digitalisierung sowie Bildung – Themen, die heute schon zum Alltag der Jugendlichen gehören. „An unserer Schule gibt es einen Wahlpflichtkursus zum Thema Recycling“, nennt Franziska Behrendt einen Punkt. Bei der Digitalisierung sieht sie die Schule gut aufgestellt – in den Klassenräumen gibt es Whiteboards, ein Medienkonzept wurde erstellt, im Februar sollen alle Schülerinnen und Schüler digitale Endgeräte erhalten. Und es gibt Schüler mit Migrationshintergrund an der Sally-Perel-Realschule – wenn der Anteil laut Behrendt auch nicht übermäßig hoch ist.

Beim Thema Bildung nicht viel zu holen

Aber gerade beim Thema Bildung sei bei allen Parteien nicht viel zu holen gewesen. „Das ist schade, denn das betrifft die Jugendlichen ja besonders. Viele hätten sicherlich Ideen, was man da alles verbessern könnte“, sagt Behrendt. Allerdings hänge das möglicherweise mit der Wahlebene zusammen, vermutet sie. Denn Bildung ist in Deutschland vorrangig Ländersache, wäre damit dann auch sicherlich eher bei der kommenden Landtagswahl ein Thema.

Juniorwahl am Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen: Geduldig warteten die Jugendlichen vor dem Wahllokal, um ihre Stimme abzugeben. Quelle: Thorsten Behrens

Juniorwahl auch beim Sibylla-Merian-Gymnasium gleich nebenan – und ebenfalls wie an der Sally-Perel-Realschule zum ersten Mal. Hier sind die Jahrgänge 10, 11 und 12 aufgerufen, ihre beiden Kreuze auf den Stimmzetteln zu machen. Schüler der Oberstufe stellen hier den Wahlvorstand, helfen bei der Auszählung. Denn an allen Schulen gehört eine Präsentation der Ergebnisse dazu – nach der Bundestagswahl. „Wir stellen die Ergebnisse auf unsere Homepage und ziehen einen Vergleich zu denen der Bundestagswahl“, erklärt Politiklehrer Benjamin Göhring, der gemeinsam mit Kollegin Kristina Freyer federführend die Aktion begleitet. Auch hier wurde der Wahlomat eingesetzt, das Wahlsystem erklärt. Über die Wahlprogramme haben sich die Jugendlichen selbst informiert, mit Eltern, Freunden diskutiert.

Viele Gymnasiasten haben schon einmal gewählt

Die zumeist 16- bis 18-Jährigen der teilnehmenden Jahrgänge sind – anders als die Realschüler nebenan – keine Wahlneulinge mehr. Sie durften bereits bei der Kommunalwahl am 12. September Landrat, Kreistag und die Gremien vor Ort wählen. Und haben davon regen Gebrauch gemacht. Von zwölf Schülerinnen und Schülern, die gerade vor dem „Wahllokal“ im Gymnasium darauf warteten, ihre Stimme abzugeben, meldeten sich neun auf die Frage, wer denn zur Kommunalwahl gegangen sei. Und darum hätten sie sich auf den Weg zur Wahlurne gemacht: „Das ist doch toll, das erste Mal wählen zu gehen.“ „Überall wird gesagt, wie wichtig das ist. Und das ist es ja auch.“ „Weil jede Stimme wichtig ist.“

