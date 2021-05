Am Meinerser Gajenberg soll ein Schulwald wachsen

Meinersen

Offline tagte Meinersens Samtgemeinderat am Donnerstagabend im Kulturzentrum. Die kreisweit zuletzt stark gesunkenen Coronafallzahlen erlaubten es. Grundsätzlich einverstanden war der Samtgemeinderat mit dem Antrag der Gruppe CDU/Grüne, dass die Schulen am Gajenberg und die Landesforsten gemeinsam einen Schulwald anlegen. „Dabei handelt es sich um ein seit vielen Jahren erfolgreich laufendes Programm der Landesforsten“, sagte Eckhard Montzka.

Der Samtgemeindebürgermeister erklärte, dass die Landesforsten den Wald so anlegen, wie es die Schüler planen. Gepflanzt werde er gemeinsam, die Pflege übernähmen später die beteiligten Schulen. „Es geht darum, das Umweltbewusstsein zu stärken“, sagte Montzka. Das Vorhaben soll nach einstimmigem Votum zunächst mit den Schulleitungen besprochen und dann im Fachausschuss möglichst mit Vertretern der Landesforsten beraten werden.

Die Samtgemeinde sucht jemanden fürs Klimaschutzmanagement

Einstimmig sprach sich der Rat, wie von der CDU-Fraktion bereits vor gut eineinhalb Jahren beantragt, dafür aus, ein Klimaschutzmanagement zu etablieren und für die Stelle eines Klimaschutzmanagers – unterstützt durch den Regionalverband Großraum Braunschweig – Fördermittel zu beantragen. Das Aufgabenprofil des Postens entwickeln Politik und Verwaltung gemeinsam. Die Umsetzung des Klimaschutzmanagements wird überprüft und dokumentiert. Ziel ist es, verglichen mit dem Jahr 1990 die Treibhausgasemission bis 2050 um 95 Prozent und den Endenergieverbrauch um 50 Prozent zu verringern.

Wird um einen Waschplatz für große Fahrzeuge erweitert: Der neue Bauhof in Meinersen. Quelle: Sebastian Preuß

Für voraussichtlich 155 000 Euro wird der im Meinerser Gewerbegebiet neu gebaute Bauhof um einen Waschplatz erweitert. Genutzt werden soll dieser für Fahrzeuge des Bauhofes und der Feuerwehren sowie den Bürgerbus. Die nahegelegene Waschanlage von Raiffeisen sei für Fahrzeuge dieser Größe nicht ausgelegt, so die Verwaltung. Die für den Bau des Waschplatzes erforderlichen überplanmäßigen Mittel bewilligte der Rat einstimmig. „Ein Waschplatz gehört einfach dazu. Es ist unglücklich, dass er bisher nicht gebaut wurde“, sagte Carsten Schaffhauser (CDU). Auch Thomas Böker (SPD) begrüßte den Bau: „Dort lassen sich Fahrzeuge mit geringem Aufwand umweltgerecht reinigen.“

130.000 Euro für Corona-Tests in Schulen und Kindertagesstätten

Überplanmäßige Mittel für Corona-Tests in Schulen und Kindertagesstätten stellte der Rat in Höhe von insgesamt 130 000 Euro bereit. Für die Ausgaben sollen in noch zu erlassenden Förderrichtlinien die Kosten erstattet werden. Für die zweite Waldbadsaion unter Coronabedingungen gelten die bereits bewährten Hygieneauflagen. Den Eintrittspreis legte der Rat auf 1,50 Euro fest. Jahreskarten werden auf Wunsch zum regulären Preis ausgegeben. Die neue Saison im Waldbad startet, sofern Corona es zulässt, am 7. Juni. Zur Gleichstellungsbeauftragten wählte der Rat mehrheitlich Barbara Haferkamp-Weber. Vorgesehen war ursprünglich auch, die Kosten für eine Rathauserweiterung im Rathauspark ermitteln zu lassen. Diesen Punkt allerdings setzte der Rat bei einer Enthaltung von der Tagesordnung ab.

Von Ron Niebuhr