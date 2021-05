Böckelse

Das Bauernhof-Café Buchholz in Böckelse hat noch geschlossen, das wird sich auch über Pfingsten nicht ändern. Aber die Alpaka-Wanderungen finden auch unter Corona-Bedingungen statt, versichert Simone Buchholz.

„Die Kinder wollen nicht spazieren gehen, sondern das Tier berühren“, weiß die Böckelserein. Und schon seien die Mädchen und Jungen ohne zu murren auf Tour, ganz auf die Alpakas fixiert.

„Die merken gar nicht, wie schnell zwei Stunden herum sind.“ So wie neulich der Fünfjährige, der ohne zu quengeln sieben Kilometer zurück gelegt hatte. Deshalb sind die Alpaka-Wnaderungen laut Buchholz ein optimaler Familien-Freizeitspaß. In normalen Zeiten habe ihr Familienunternehmen auch Junggesellenabschied-Gesellschaften mit Alpakas auf Tour. Aber das laufe in der Pandemie-Zeit gerade nicht. Aktuell finden die Wanderungen nur für einen Haushalt statt.

Buchung und Preise Ein Team-Mitglied des Bauernhof-Cafés Buchholz führt die Teilnehmenden bei der Alpaka-Wanderung und steht Rede und Antwort. Treffpunkt ist am Tor der Alpaka-Wiese direkt gegenüber vom Café. Im Café steht den Gästen der Alpaka Wanderungen eine Toilette zur Verfügung. Vor Beginn der Wanderung gibt es eine kurze Einweisung. Die Preise je mitwandernde Person: Alpaka-Schnupperwanderung für eine Stunde 30 Euro, Alpaka-Wandertour über zwei Stunden 40 Euro. Bitte geeignetes Schuhwerk sowie wetterfeste Kleidung mitbringen und im Sommer Insektenschutzspray verwenden. Mindestalter ist sechs Jahre, Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen. Hunde dürfen nicht mit. Reservierungen und Terminabsprachen unter Tel. (0 50 82) 434 oder per E-Mail info©bauernhof-cafe-buchholz.de. Buchungen sind verbindlich. Sollte die Wanderung nicht stattfinden können, wird um frühzeitige Rückmeldung gebeten.

In der Regel gehe es Richtung Wiedenrode durch die Feldmark. „Eine ruhige Ecke, wo man die Seele baumeln lassen und vom Alltag abschalten kann“, sagt Buchholz. Eine Alpaka-Wanderung sei kein Power-Walking oder Leistungswandern. „Wir gehen langsam und gemütlich.“ Neulich sei auch eine Rollator-Lady dabei gewesen. Zum Abschluss sei noch eine Streichelrunde möglich auf dem Hof mit den 15, ab Juni 16 Alpakas.

Von Dirk Reitmeister