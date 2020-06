Die Alpaka-Babys Kurt und Olaf sind da

Böckelse

Endlich wieder hinaus ins Freie – die Corona-Lockerungen machen es möglich. Gäste sind am kommenden Sonntag, 14. Juni, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr in Böckelse am Bauenhofcafé willkommen. Die Familie Buchholz lädt zum Alpaka-Tag ein. Besucher dürfen die Tiere der 15-köpfigen Herde anschauen, streicheln und füttern.

Kinder und Erwachsene sind an diesem Tag auf der Alpaka-Weide willkommen. Dass dabei auch die Abstandsregeln eingehalten werden, darauf wird Dieter Buchholz, Chef des Hauses, ein Auge haben. Auch das Bauern-Café öffnet an dem Tag. „Bei schönem Wetter können die Gäste auf dem Hof Kaffee trinken“, sagt Buchholz. „Dort ist genügend Platz, um die Tische weit auseinander zu stellen.“ Die Kinder haben Buchholz zufolge zudem Gelegenheit zum Spielen und Kettcar-Fahren. Zuerst aber steht wohl bei den Gästen der Besuch der Alpaka-Herde an. Dabei stellt die Familie Buchholz erstmals auch Olaf und Kurt vor, die zwei und drei Wochen alten Babys der sanften Tiere aus den Anden.

Von Hilke Kottlick