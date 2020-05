Okerbrücke: Jetzt hat der Aufbau begonnen

Meinersen

Jetzt geht es um die „Herstellung des westlichen Widerlagers“, sagt Michael Kramp. Der Mitarbeiter im Bauamt Meinersen versäumt keinen Baufortschritt. Er lässt den Abriss und den Wiederaufbau der Okerbrücke in Meinersen nicht aus den Augen. „Nachdem die Abbrucharbeiten an der historischen Okerbrücke beendet worden sind, ging es sofort an die Errichtung des neuen Bauwerkes“, teilt er mit.

Zum Start des Neuaufbaus wurden laut Kamp für die „Gründung der Widerlagerfundamente sogenannte Micro-Bohrpfähle bis zu einer Länge von 25 Metern in das Erdreich getrieben“. Anschließend wurde das westlich Widerlager abgeschalt und mit Bewehrung versehen, sagt er weiterhin. Ende April ging es dem Baufachmann zufolge dann um die „erste Betonage am westlichen Widerlager“. Zugleich sei am Mittelpfeiler die oberste Schicht abgebrochen worden, „um einen neuen Auflagerpunkt für den Brückenüberbau zu schaffen“.

Betonarbeiten folgen

Am östlichen Widerlager wurden bereits zwei „für die Gründung notwendige Suchschachtungen mit Stahl bewehrt und mit Beton vergossen“, so dass laut Fachmann Kramp in den kommenden Wochen die Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten erfolgen können.

Trotz Corona planmäßig

„Trotz der derzeitigen Pandemie-Krise gehen die Arbeiten planmäßig voran“, stellt Kramp das Gleiche fest wie Uwe Drösemeyer, der mit drei weiteren Facharbeitern der Firma Siemke Brücken und Ingenieurbau aus Dannenberg vor Ort auf der Brückenbaustelle arbeitet.

Nutzungsdauer überschritten

Die Nutzungsdauer der im Jahr 1851 gebauten Brücke war längst überschritten. Angaben von Fachleuten zufolge liegt die Nutzungsdauer bei rund 90 Jahren. Das Bauwerk hielt dann auch den Anforderungen des Brücken-Tüvs nicht mehr stand. Als klar war, dass das Land den Brückenabriss und Wiederaufbau fördert, legte die Samtgemeinde los. Die kalkulierten Kosten für die Reparatur der Brücke in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro sollen mit 75 Prozent gefördert werden. Das entspricht einer Fördersumme von 937 500 Euro.

