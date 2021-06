Aller-Oker-Lachsgemeinschaft Meinersen ehrt Landrat Dr. Andreas Ebel

Meinersen

Ehrung für Landrat Dr. Andreas Ebel: Die Aller-Oker-Lachs-Gemeinschaft Meinersen (AOLG) zeichnete Ebel am Mittwoch aus für sein Engagement in Sachen Gewässer- und Fischschutz. Vorsitzender Wolfgang Geuke und Sprecher Hans-Jürgen Sauer lobten den Landrat und überreichten ihm die Brillantnadel der AOLG für besondere Verdienste.

Geuke sagte, Ebel habe sich bereits seit Beginn seiner Tätigkeit als Landrat des Landkreises Gifhorn für die Umweltschutzbelange der AOLG eingesetzt. In jüngster Zeit sei es häufig um Ausstattung gegangen für die Station am Fischpass, etwa neue Bestuhlung, neue Geräte und neues Werkzeug. Vieles davon habe der Verein der Fürsprache des Landrats zu verdanken. Doch auch die besondere Problematik der Wasserkraft für die Durchgängigkeit der Gewässer sei Ebel stets ein Anliegen gewesen. Geuke betonte: „Entweder müssen Wasserkraftanlagen umgebaut werden oder sie müssen zeitweise stillgelegt werden zu den Hauptwanderzeiten der Fische, speziell des Aals.“

Wege für die Wanderung von Fischen wenigstens zeitweilig öffnen

Ebel sagte, das Thema Durchlässigkeit sei ihm immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Er liebe Gewässer und Fische, sei selbst mit dem Angelsport groß geworden. Die AOLG unterstütze er daher sehr gerne, ihr Engagement sei sehr wichtig. Man habe im Landkreis Fischbesatzaktionen gemacht, aber auch an der Durchlässigkeit von Gewässern gearbeitet, etwa Wasserrechte abgekauft dafür. Gerade in Meinersen gebe es Überlegungen, Wege für die Wanderung von Fischen wenigstens zeitweilig zu öffnen. Ebel betonte, er wolle weiterhin alles tun, um den extrem wichtigen Bereich Gewässerschutz für die Fischwelt voranzubringen. Über die Auszeichnung mit der Brillantnadel der AOLG freue er sich.

Die AOLG hatte den Landrat gleich in seinem ersten Amtsjahr als Lachspaten gewinnen können – Ebel ist passionierter Angler und Jäger. Sowohl der Landrat als auch seine Mitarbeiter, vor allem in den Bereichen Wasserwirtschaft und Naturschutz, unterstützten den Verein in seiner Arbeit seitdem nach Kräften. Ein besonderer Erfolg war der Erwerb der Wasserrechte an der Gifhorner Cardenap-Mühle. So konnte dort nach langem Ringen endlich die Durchgängigkeit der Ise angegangen werden. Die Vorbereitungen für den Bau einer Fischwanderhilfe laufen auf Hochtouren.

Eine Vernetzung von Lebensräumen ist nur mit Hilfe der Fließgewässer möglich

Geuke und Sauer betonten: „Wir danken dem Landrat für seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Fließgewässer.“ Eine Vernetzung von Lebensräumen sei nur noch über die Fließgewässer möglich.

Von Chris Niebuhr