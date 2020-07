Bokelberge

Das war ganz schön brenzlig. Auf dem Hof von Kindercoach Corinna Michelsen tummelten sich jetzt sechs Ferienkinder. Ihr Ziel – sie flochten Armbänder aus Brennnesseln. Bis es soweit war, mussten die Pflanzen aber erst gepflückt und im Anschluss die Nesseln entfernt werden. Und das war nicht ganz ohne, wie es einige zu spüren bekamen.

„Saft aus Spitzwegerich hilft gegen das Brennen“

„Eigentlich wollten wir die Brennnesseln hier am Hof pflücken“, berichteten die Kinder. Dabei mussten sie aber feststellen, dass die Rehe alles abgefressen haben. Also ging es auf die Wiese. Beim Pflücken stellten die fünf Mädchen und der Junge laut Corinna Michelsen fest, dass Brennnesseln auch als Suppe und Tee schmecken. „Sie helfen außerdem gegen Bauchweh“, wusste Ferienkind Lisa. „Ich habe das auf meinem Abreißkalender gelesen.“ Dass sich die Pflanzen gegen das Abpflücken wehrten, bekamen einige schmerzlich zu spüren. Hier wusste Maylin Rat. Die Siebenjährige erntete Spitzwegerich. Sie wusste: „Der Saft aus dieser Pflanze hilft gegen das Brennen, das habe ich in der Schule in der AG ’1. Hilfe mit Kräutern’ gelernt.“ In der Tat – Maylins Geheimwaffe half, das Jucken und Brennen auf der Haut wurde weniger.

Auf dem Hof findet alles Verwendung

Zurück auf dem Michelsen-Hof wurden die Blätter der Brennnesseln abgeschnitten. „Sind sie trocken, fressen das die Tiere“, achtete Corinna Michelsen darauf, dass alles Verwendung findet. Beobachtet von Hund und Huhn, Kuh und Wildschwein, Hase, Meerschweinchen und badenden Laufenten, wurden die Stengel letztlich von den Nesseln befreit. Kindercoach Michelsen machte sich schließlich mit einem spitzen Messer daran, die Brennnesseln der Länge nach aufzuschlitzen und sie vorsichtig zu knicken. Die Kinder halfen dann, das harte Innere herauszuholen. Zurück blieb die äußere Haut. Die feinen Pflanzen-Streifen wurden zusammen gelegt und die Kinder begannen, ihre Armbänder zu flechten und sie zur Krönung mit bunten Perlen zu versehen.

