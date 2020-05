10 000 Jungaale schwimmen in die Freiheit

Meinersen

Große Kinderstube am Fischpass in Meinersen. Knapp 10 000 junge Aale mit einem Gesamtgewicht von insgesamt 29 Kilo schwammen jetzt in die große Freiheit – dank Landrat Dr. Andreas Ebel und Sparkassensprecherin Alexa von der Brelje. Sie sorgten dafür, dass kein Aal bei der Aktion verloren ging. Ganz vorsichtig setzten sie das schwimmende Jungvolk mit einem Kescher in das Fischpass-Wasser.

2000 Euro für Aller-Oker-Lachsgemeinschaft

Möglich gemacht wurde diese Naturschutz-Aktion laut Jürgen Wagner, Naturschutzbeauftragter im Landkreis Gifhorn und Vorsitzender des Angelsportvereins, durch den Aktionstag Sauberer Landkreis. Den hatte Ebel als Schirmherr ehemals ins Leben gerufen, im März hatte der Landrat zum dritten Mal zu der Müll-Sammelaktion aufgefordert. Dabei kam auch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mit ins Boot. Sie spendete laut von der Brelje pro Tonne gesammeltem Müll 125 Euro. Rund 5000 Euro kamen so zusammen. Das Geld ging an drei gemeinnützige Vereine im Landkreis. Die Aller-Oker-Lachs-Gemeinschaft wurde laut Vereinschef Wolfgang Geuke dabei mit 2000 Euro bedacht. Um den Aalbesatz wieder zu erhöhen, investierten die Naturschützer dieses Geld jetzt in die rund 29 Kilogramm Aale. Sie wachsen fortan – derzeit mal gerade drei Gramm schwer – in den Gewässern im Landkreis Gifhorn auf. Vorab hatte Wagner die vom Aussterben bedrohten Jungaale – „400 Tonnen werden bundesweit jährlich geschreddert, 350 Tonnen fressen die Kormorane“ – bei sich zuhause in etlichen Maurerkübeln verwahrt.

Gut drei Jahre alt

Die jungen Fische, die sich schlangen-ähnlich durch das Wasser bewegen, sind laut Wagner „gut drei Jahre alt“. Ihr Leben beginnen sie als junge Glasaale. Und die gelten Wagner zufolge leider immer noch in China, aber auch im Mittelmeer-Raum, nach wie vor als Delikatesse. Als Glasaale wandern sie gut 6000 Kilometer weit von der amerikanischen Ostküste im Golfstrom bis nach Europa. Als größere „Farmaale“ werden sie dann an der europäischen Küsten eingesammelt und von den Umweltverbänden für Besatzaktionen gekauft. Rund 10 000 von ihnen bevölkern jetzt aktuell nicht nur den Fischpass in Meinersen, sondern laut Wagner etwa 15 Jahre lang ebenso die Flüsse in der Region. Dann machen sie sich wieder auf den Weg in die Sargassosee um dort zu laichen.

Fischbesatz seit 2011

Seit 2011 laufen Wagner zufolge diese Fischbesatz-Maßnahmen in der Region. „Dadurch haben wir heute alle Alltagsklassen an Fischen in unseren Gewässern“, freut sich der Naturschutzbeauftragte. Und er erlaubte sich noch einen Scherz. Wagner bat Ebel ein schickes Portemonnaie an von der Brelje zu überreichen. „Das ist kein Leder, es besteht aus Aalhaut“, informierte Wagner über dieses „Abfallprodukt“, dass so auf attraktive Art neu verwertet wurde. Ähnliches berichtete Ebel aus dem Bereich der Jägerschaft. Danach müssten Nutria, Fuchs und Marder als kleine Beutegreifer bejagt werden, um das Niederwild zu schonen. Die Kadaver werden laut Ebel so lange in einer Kühltruhe gelagert, bis sich ein Transport zu einem Kürschner lohnt. Der wiederum bearbeite die Felle dieser Tiere, was Ebel als eine durchaus „sinnvolle Verwertung“ bezeichnete.

Von Hilke Kottlick