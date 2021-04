Ahnsen

„Ich habe einen Traum“ – oft gesagt, selten realisiert. Nicht so bei Alexander Müller. Er sorgte dafür, dass seine Vorstellungen wahr wurden. Dabei waren Planungen, Gespräche, Anfragen und letztlich viel Man-Power gefragt. Der Ahnser sorgte mit Willenskraft und Engagement dafür, dass ein alter ausgetrockneter Staugraben nach 25 Jahren von Unrat, Müll und Bewuchs befreit und dessen Leck geflickt wurde. Und der große Moment, „bei dem unsere ganze Familie mitfieberte“, ließ Müllers Traum wahr werden. „Das Wasser floss aus der Oker wieder in den Graben.“

Der Graben war trocken, der Teich ebenfalls

Der alte Staugraben führt von der Wassermühle in Meinersen auf einer Länge von 1,3 Kilometern bis nach Ahnsen. Dort mündet er auf einem Privatgrundstück in einen Teich. „Auf diesem Grundstück haben wir früher gewohnt, ich bin im Teich und am Staugraben aufgewachsen“, blickt der 38-Jährige auf schöne Kindheitserinnerungen zurück. Die Zeit verging, im Jahr 2017 kaufte Müller das alte Grundstück. Alles war ein bisschen wie früher, nur: „Der Graben war trocken, der Teich ebenfalls“.

Grund dafür war – seinen Recherchen zufolge – ein extremes „Hochwasser der Oker vor 25 Jahren, weiß Müller heute. Die anschließende Überschwemmung sorgte für einen Durchbruch des Grabens, das Wasser wurde auf die Felder gespült und das Grabenbett trocknete in den Folgejahren genauso aus wie der Teich auf Müllers Grundstück. Das wollte der Ahnser ändern. Graben und Teich wieder zu bewässern war sein Ziel. „Ich wollte den Gedanken nicht aufgeben, außerdem war ein leerer Graben kein schöner Anblick“, sagt er. Folge für ihn: Er recherchierte in Archiven, erkundigte sich bei der zuständigen Kommune und sprach mit Nachbarn, über deren Grundstücke der Graben führt.

Seine Beharrlichkeit wurde belohnt

Müllers Behaarlichkeit wurde belohnt. „Die Samtgemeinde verschloss den Durchbruch des Grabens mit Steinen, es wurde eine Art Damm gebaut“, blickt der 38-Jährige zurück. Er selbst krempelte die Ärmel hoch. Für ihn hieß es, jede Menge Schutt und Müll aus dem trockenen Graben zu sammeln. Unterstützt wurde er dabei von einem Garten-Profi. Damit nicht genug – „auch meine ganze Familie hat mit gefiebert, allen voran mein Onkel Horst Müller“, erzählt der 38-Jährige. Dann kam der große Tag, die Stauklappe an der Oker sollte geöffnet werden. Wasser marsch – „der finale Test“ stand an, sagt der Ahnser. Und obwohl er bereits im Vorfeld auf Google Earth gesehen hatte, dass der Graben ein natürliches Gefälle hat, so „wussten wir nicht genau, ob das Wasser auch tatsächlich fließen wird“, sagt der 38-Jährige. Seine Befürchtungen waren grundlos – der Graben war schnell gefüllt, ebenso der Teich. Müllers Traum wurde wahr – er hat dafür gekämpft.

Das Projekt und seine Unterstützer Im Zuge seiner Recherchen rund um den ausgetrockneten Graben bei Ahnsen klopfte Alexander Müller auch beim Meinerser Bürgermeister Thomas Spanuth an und fragte nach Unterstützung. „Er ließ nicht locker“, sagt Spanuth. Aber er lenkte ein, denn: „Das Wasser fließt letztlich in die Nordsee, unser Ziel aber ist es, das Wasser hier zu halten“, meinte der Bürgermeister mit Blick auf vergangene heiße Sommer. Dabei beschrieb er die Eigen-Initiative Müllers als „vorbildlich“. Auch Heinrich Beutner, Vorsitzender der Graben-Schau-Kommission, deren Mitglieder regelmäßig sämtliche Gräben der Region überprüfen, lobte den Einsatz des Ahnsers mit Blick vor allem auch auf Umwelt- und Naturschutz und dabei auf Anreicherung des Grundwassers. Beutners Fazit: „Eine tolle Sache.“

Und wie der Vater, so jetzt auch der Sohn: Ehemals spielte Alexander Müller als kleiner Junge an dem Graben, der auf dem heimischen Grundstück in Ahnsen in den Teich mündet. Jetzt ist es sein sechsjähriger Sohn Jasper, den das plätschernde Geräusch begeistert und der – wie er sagt – morgens noch im Schlafanzug nachsieht, ob im Teich und Graben auch wirklich noch das Wasser ist.

Von Hilke Kottlick