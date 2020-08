Ahnsen

Damit hat Bäckereimeister Torsten Hacke auf keinen Fall gerechnet: Er belegte mit seiner Bäckerei und Konditorei Hacke in Ahnsen jetzt den ersten Platz in ganz Niedersachsen bei der Umfrage nach dem Lieblingsbäcker im Falstaff Magazin.

Das Falstaff Magazin ist ein Wein- und Gourmetmagazin, das hauptsächlich in Österreich und seit rund zehn Jahren auch in Deutschland erscheint. Einmal im Jahr veranstaltet das Magazin ein Ranking für die verschiedenen Bundesländer in mehreren kulinarischen Kategorien. Unter der Rubrik Brot werden jährlich Deutschlands und Österreichs Lieblingsbäcker gewählt. Dieses Jahr ist Torsten Hacke mit seiner Bäckerei auch mit dabei.

Bäckermeister hätte nicht mal mit dem Erreichen der zweiten Runde gerechnet

„Ich habe zum ersten Mal bei der Umfrage mitgemacht. Ich hätte noch nicht mal gedacht, dass ich es eine Runde weiter schaffe“, erzählt der Bäckereimeister aus Ahnsen. Hacke betreibt zwei Bäckereien, eine in Ahnsen, die andere in Meinersen. Um an der Umfrage teilzunehmen, verlinkte er die entsprechende Seite des Falstaff Magazins auf seiner Facebook-Seite. „Ich hätte ja nie im Leben damit gerechnet, dass so viele Leute für mich abstimmen würden“, sagt Hacke. Bei der Umfrage musste angegeben werden, warum der Bäcker ausgewählt wurde, was die Vorteile der Bäckerei sind und warum der Bäcker der Lieblingsbäcker ist.

„Ich denke, viele haben mich gewählt, weil wir in unserer Bäckerei mit hauseigenen Teigen und vielen eigenen Rezepturen arbeiten. Zudem beziehen wir unsere Zutaten für die Brot- und Backwaren von regionalen Partnern und achten auf Nachhaltigkeit“, so der Bäckermeister. Auch die Liebe zum Detail sei ausschlaggebend für den Sieg gewesen.

Der eindeutige Sieg hat den Ahnser sehr überrascht

Nachdem Hacke eine Runde weitergekommen war, ging es für ihn in die Finalrunde. Auch dort setzte er sich gegen die anderen Bäckereien durch. Nach vier Wochen stand das Ergebnis fest: Er wurde mit gut 61 Prozent zu Niedersachsens Lieblingsbäcker gewählt. Auch gegen Bäckerei Göing aus Hannover, die mit gut 22 Prozent den zweiten Platz belegte, konnte er sich durchsetzen. Auf die Frage nach seiner Reaktion auf den Sieg antwortete Hacke: „Ich habe eine Whatsapp bekommen und habe mir nichts dabei gedacht. In der Nachricht stand dann, dass ich die Umfrage als Lieblingsbäcker für Niedersachsen gewonnen habe. Da war ich sehr überrascht. Es freut mich sehr, dass meine Backwaren so gut ankommen“.

