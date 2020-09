Ahnsen: Schwerer Unfall mit zwei Verletzten

Ahnsen

Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten ereignete sich am Montag gegen 12.15 Uhr auf der B 188 zwischen Ahnsen und dem Kreuzkrug an der B 214. Eine 84-jährige Frau aus Meinersen war mit ihrem Mercedes in Richtung Hannover unterwegs. Dabei übersah sie einen vor ihr fahrenden Klein-Trecker samt Anhänger, gesteuert von einem 76-Jährigen, ebenfalls aus Meinersen. Laut Polizei-Mitteilung war die Frau eigenen Angaben zufolge von der tief stehenden Sonne geblendet worden.

Folge: Der Mercedes fuhr auf den Anhänger des Gespanns auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Trecker in den Graben geschleudert, auch der Anhänger blieb – etwa 20 Meter entfernt – getrennt von der Zugmaschine am Straßenrand liegen. Den Mercedes konnte die Fahrerin noch auf der Straße stoppen.

Drei Rettungswagen, ein Notarzt und drei Orts-Feuerwehren waren im Einsatz

Bei dem Unfall wurden die beiden Beteiligten schwer verletzt. Laut Mitteilung von Feuerwehr-Sprecher Carsten Schaffhauser wurden die 84-Jährige ins Celler Krankenhaus und der 76-Jährige ins Krankenhaus Gifhorn eingeliefert. Die Alarmierung erfolgte um 12.20 Uhr. Im Einsatz waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehren aus Meinersen, Ahnsen und Müden-Dieckhorst. Die Leitung lag in den Händen von Gemeindebrandmeister Sven-J. Mayer.

Von Hilke Kottlick