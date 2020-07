Ahnsen

Fast ihr gesamtes Leben hat Marta Surborg in ihrem Geburtshaus in Hohnebostel verbracht – mit nur wenigen Unterbrechungen. Seit November 2017 nun lebt sie im Seniorenheim in Ahnsen. Und dort feiert sie ihren 100. Geburtstag.

Erinnerungen: Marta Surborg bei der Konfirmation. Quelle: privat

Anzeige

Als Marta Surborg am 6. Juli 1920 zur Welt kam, bewirtschafteten ihre Eltern eine kleine Landwirtschaft. Ihr Vater war Kriegsinvalide – und so musste die Tochter helfen, wo immer es ging, neben Volkshochschule und Konfirmation 1934. Drei Jahre später tritt sie die erste Stellung auf einem Hof im Ort an, dann später eine zweite in Langlingen. Erst 1941 kehrt sie auf den elterlichen Hof zurück, muss wieder helfen, weil ihre Mutter krank ist. In den 1950er Jahren wird die Landwirtschaft aufgegeben. Ihr Vater stirbt 1964, die Mutter 1973. Marta Surborg bleibt auf dem Hof, in ihrem 1845 erbauten Geburtshaus.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Nie einen Fernseher gehabt

Dort lebt sie buchstäblich wie vor 100 Jahren. Es gibt kein Bad und kein warmes Wasser. Der einzige Wasserhahn ist in der Küche, dort steht auch eine Waschschüssel. Auf dem Hof steht ein Plumpsklo, und die Stube ist der einzige Raum, der beheizbar ist – mit einem Holzofen. Einen Fernseher hat sie nicht – bis heute nicht. „Jetzt brauche ich den Kasten auch nicht mehr. Der macht mir nur die Augen kaputt“, sagt die Jubilarin resolut – so wie sie immer gesagt hat, was sie dachte. Deswegen – und wegen der ständigen Arbeit, sie arbeitet bis zu ihrem 68. Lebensjahr in einer Putenschlachterei – habe sie wohl nie geheiratet, habe keine Kinder.

Urlaub spielt in ihrem Leben keine Rolle. „Durch den Krieg bin ich bis an den Neckar gekommen“, erinnert sie sich. Da sei es schön gewesen. Aber sonst? „Das Vieh versorgt sich ja nicht selbst. Und wer reist, hat kein gutes Zuhause. Das hatte ich aber.“ Doch Zeit für Post an Freunde muss sein – mit einer Schreibmaschine schreibt sie Briefe und Postkarten. An ihre 84-jährige Freundin in den USA, die bis vor vier Jahren noch jährlich nach Deutschland kommt. Die Freundschaft hält seit dem Krieg, als das Mädchen mit seiner Mutter aus Berlin flieht, ausgebombt, und in Hohnebostel Zuflucht findet.

Erinnerungen: Das Elternhaus von Marta Surborg, in dem sie bis vor drei Jahren lebte – ohne warmes Wasser, ohne Heizung. Quelle: privat

Und Zeit für Sport hat sich Marta Surborg genommen, sowie zum Wandern in der Heide. „Ich hätte gerne mit Hermann Löns mitgetan“, sagt sie. Stattdessen hat sie mit ihrer fünf Jahre jüngeren Schwester Frieda „mitgetan“ – und macht gemeinsam mit ihr den Führerschein. Da ist sie selbst Mitte 40. Den ersten Wagen, einen Ford Taunus, teilen sich die Schwestern, dann fährt Marta Surborg einen eigenen Wagen, einen VW Käfer. „Aber ich bin nur 21 Jahre lang Auto gefahren, dann ging das nicht mehr“, erinnert sie sich.

Beim Straßenbau geholfen

Überhaupt sind die Erinnerungen an ihr langes Leben nicht nur wach, sondern auch wie aus der Pistole geschossen abrufbar. Zum Beispiel, wenn sie von Arbeitseinsätzen in ihrem Heimatdorf erzählt, bei dem die Gemeinde alle Einwohner zum Straßenbau verpflichtete. „Die Mühlenstraße. Da musste jeder helfen, aber mein Vater konnte wegen seiner Kriegsverletzung nicht. Also bin ich hin, habe mit dem Besen den Sand in das Pflaster eingefegt. Da habe ich in einer Reihe mit den Männern gestanden, habe selbst meinen Mann gestanden.“

Von Thorsten Behrens