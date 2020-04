Ahnsen

Einen Teil ihrer Beute zurücklassen mussten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Ahnsen, nachdem sie zuvor in den dortigen DRK-Kindergarten eingebrochen waren.

Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster stiegen die Einbrecher in das Gebäude am Gajenberg, gegenüber dem Meinerser Schulzentrum, ein. Dort brachen sie nahezu alle Schränke mit Brachialgewalt auf und suchten nach Geld und Wertgegenständen. Am Ende erbeuteten sie ein zweisitziges rotes Sofa sowie eine Gitarre und eine Kamera. Zum Abtransport bereitgestellt hatten sie zudem eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher. Diese Sachen ließen sie jedoch zurück, möglicherweise, weil sie gestört wurden. Vermutlich mit einem Pkw oder Kleintransporter verließen sie fluchtartig den Tatort. Eventuell wurden sie hierbei beobachtet.

Wer diesbezüglich Hinweise geben oder etwas zum Verbleib des Diebesgutes sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Meinersen unter Tel. (0 53 72) 9 78 50 zu melden.

