Bäckermeister Torsten Hacke spendet 1000 Euro an „Hand in Hand für Kinder in der Region"

Weil ihm das Wohl von Kindern sehr am Herzen liegt, hat der Ahnser Bäckermeister Torsten Hacke ein zweites Mal 1000 Euro gespendet – das Geld stammt aus der Senkung der Mehrwertsteuern. Nach der AZ-Aktion Helfen vor Ort kam nun „Hand in Hand für Kinder in der Region“ in den Genuss des Geldes. Es gibt einen konkreten Verwendungszweck.