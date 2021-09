Ahnsen

Stolze Summe: Einen Scheck über 1000 Euro überreichte jetzt Hannes Hacke von der gleichnamigen Bäckerei in Ahnsen an Sandro Pietrantoni, DRK-Kreisverbands-Vorstand. Das Geld stammt aus dem Verkauf des Flutopfer-Brotes, es ist bestimmt für die Flutopfer, laut Pietrantoni „eins zu eins“.

„Den Rest haben wir aufgestockt“

Die Bäckerei Hacke hatte einmal mehr eine Woche lang – von Montag bis Samstag – zum Spenden aufgerufen. Dafür bräunten im rustikalen Holzofen 500-Gramm-Flutopferbrote. Sie wurden pro Stück für zwei Euro verkauft, die Hälfte – ein Euro – ging jeweils in die Spendendose. 780 Euro kamen laut Hannes Hacke zusammen, „den Rest haben wir aufgestockt.“ Einen Scheck über stolze 1000 Euro konnte Pietrantoni so für die Flutopferhilfe entgegen nehmen. Und das kommt offenbar gerade recht, denn: „Nachdem die Aufräumarbeiten begonnen haben, wird klar, woran es den Menschen jetzt am meisten fehlt, an Bargeld“, meinte er.

Die Bäckerei Hacke hatte zuvor bereits die Spendierschürze angezogen. Helfer aus der Region waren in das Katastrophen-Gebiet aufgebrochen, um die Menschen dort mit Würstchen zu versorgen. Als Hackes davon erfuhren, war es klar – zum Würstchen gehört ein Brötchen. Also bestückten sie die Autos der Helfer mit 800 Brötchen für Betroffene und Helfer.

Sohn verschiebt sein Studium um ein Jahr

Hannes Hacke krempelt für den Bäckerei-Betrieb derzeit die Ärmel hoch. Bis sein erkrankter Vater wieder richtig fit ist, hilft der 20-Jährige, wo er kann. Er hat dafür den Beginn seines Studiums um ein Jahr verschoben, erzählt er – offenbar eine Selbstverständlichkeit für den Sohn.

Das DRK-Spendenkonto lautet: IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Hochwasser. Dort kann weiter für die Hilfe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gespendet werden.

Von Hilke Kottlick