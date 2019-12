Für diese Berufe interessieren sich Meinerser Gymnasiasten besonders

Meinersen

Dritte Runde für Abi Retour am Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen: Nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren hatte die Schule jetzt ein weiteres Mal zu ihrem wichtigen Baustein in der Berufsorientierung eingeladen. Das Konzept von Abi Retour setzt dabei darauf, dass ehemalige Abiturienten des Gymnasiums zurückkehren und den Jahrgängen zehn, elf und zwölf Einblicke geben in Ausbildung und Studium.

Veranstaltung hat sich bewährt

Lehrerin Reni Alpers betreut die Aktion. Sie sagt: „Die Veranstaltung hat sich bewährt, die Rückmeldungen bestätigen das.“ Abi Retour sei ein guter Einstieg in die Phase der Entscheidung für eine Berufsrichtung und eine gute Vorbereitung auf weitere Angebote in dem Bereich. Auch sei die Hemmschwelle gering, da viele der aktuellen und ehemaligen Schüler miteinander bekannt seien. „Das schafft manchmal einen etwas einfacheren Zugang“, sagte Reni Alpers.

Das ist Abi Retour

Zu Abi Retour lade das Gymnasium stets ehemalige Abiturienten ein. Die stellten dann ihre Studiengänge und Berufsausbildungen den aktuellen Schülern vor – direkt, unkompliziert, aus erster Hand. Das helfe vielen, die noch nicht wüssten, wohin ihr zukünftiger Weg gehen soll, aber auch denen, die schon klare Vorstellungen hätten. „Die gehen dann mit ihren Fragen eher in die Details“, weiß die Lehrerin. Später folgten dann noch die Berufsinformationstage der Schule oder zum Beispiel die Möglichkeit, zur Studienberatung der Hochschulen zu gehen.

Diese Berufsfelder wurden vorgestellt

Dieses Mal waren rund 30 ehemalige Abiturienten dabei und stellten ihre Berufsfelder vor. Es fanden sich zum Beispiel Chemie, Medizin, Jura, Lehramt, Innenarchitektur, Sozialwissenschaften, Informatik im Bereich der Studienfächer und Bühnenmaler, Kranken- und Gesundheitspflege bei den Ausbildungen. Außerdem waren auch die Bundeswehr und die Berufsfeuerwehr als Arbeitsfelder vertreten. Zunächst absolvierten alle Teilnehmer vier Stationen davon, danach gab es auch noch die Gelegenheit, bei einem Marketplace mit allen ins Gespräch zu kommen. „Es ist ein sehr gutes Angebot, bei dem wir auch Wert darauf legen, dass es durch mehrere Stationen auch mehrfach wahrgenommen wird“, betonte Reni Alpers.

Medizin und Jura besonders gefragt

Das Interesse der Schüler an den jeweiligen Berufsfeldern unterliege einem stetigen Wandel und entwickle sich von Jahr zu Jahr. „Dieses Mal sind die Bereiche Medizin und Jura besonders gefragt. Aber auch das Lehramtsstudium stößt wieder auf ein größeres Interesse bei den Schülern“, berichtete die Organisatorin von Abi Retour.

Von Chris Niebuhr