Ab Montag: Vollsperrung zwischen dem Kreisel auf der B 188 und dem Bahnhof Leiferde

Leiferde

Auf der Landesstraße 283 müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen Bahnhof Leiferde und dem Kreisel mit der B 188 auf eine Vollsperrung einstellen. Grund sind Sanierungsarbeiten ab Montag, 19. April. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte, soll die Vollsperrung bis zum 2. Mai andauern. In dieser Zeit wird die Fahrbahn bis in die unteren Lagen aufgenommen und wieder neu hergestellt. Der Umleitungsverkehr Richtung Leiferde verläuft von der B 188 aus Westen kommend über Seershausen (L 414) auf die B 214 und weiter über Hillerse (L 320) nach Leiferde. Der Verkehr von der B 188 aus Osten kommend wird über die B 4 nach Ausbüttel und die L 320 nach Leiferde geleitet. Beide Umleitungen gelten in der Gegenrichtung entsprechend umgekehrt. Parallel wird der Radweg zwischen Bahnhof Leiferde und Ortschaft Leiferde unter halbseitiger Sperrung der Landesstraße erneuert. Der Verkehr wird hier mit Ampeln geregelt, es kann zu Behinderungen kommen. Diese Arbeiten werden einige Tage länger andauern als die im Abschnitt zwischen B 188 und Bahnhof Leiferde.

Von unserer Redaktion