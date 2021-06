Leiferde

Nach wie vor stößt der Impfstoff von Astrazeneca bei vielen grundsätzlich Impfwilligen aus unterschiedlichsten Gründen auf Ablehnung. Deshalb hat sich die Leiferderin Christine Schweissgut über den Leserbrief von Birgitta Klickow gefreut, in dem diese beschrieben hatte, wie schwierig es ist, als über 60-Jährige einen Impftermin zu bekommen, bei dem nicht AstraZeneca gespritzt wird.

Vielen Dank, Frau Klickow, für Ihren Artikel über das Impfverfahren der Generation 60 +. Mittlerweile hat sich auch bei mir Frust eingestellt, denn auch ich bekomme einfach keine Impfung mit Comirnaty, da auch ich Astrazeneca aus persönlichen Gründen ablehne.

Bei mir sieht es ähnlich aus: 1. Seit Ende April bin ich angemeldet im Impfzentrum Gifhorn. Mehrere Impfbestätigungen mit Astrazeneca. Also wieder auf die Warteliste. 2. Anmeldung zeitgleich beim Hausarzt, der leider nicht über die Menge des gewünschten Impfstoffes verfügt und seine Patienten nach schweren und schwersten Vorerkrankungen auswählt. Das sehe ich auch als total berechtigt an. 3. Zusätzliche Chance? Meine Tochter bekommt durch schwere Vorerkrankung Impftermin beim Hausarzt. Zum gleichen Zeitpunkt erhält sie Impfbenachrichtigung vom Impfzentrum mit dem Impfstoff Comirnaty. Diesen Termin gibt sie an mich weiter. Anruf Hotline Land Niedersachsen – ohne Erfolg. Persönlich ins Impfzentrum Gifhorn gefahren, freundlich abgewiesen mit der Maßgabe, ich solle es doch beim Hausarzt probieren. 4. Weitere Anmeldung bei sofort-impfen.de – die Plattform ist noch im Aufbau.

Natürlich habe auch ich Vorerkrankungen, die für mich aber keine Sonderregelung erforderlich machten, zumal ich den älteren und gefährdeten Menschen den Vorrang geben wollte. Fazit: Ich hoffe immer noch, dass mein Warten belohnt wird...

Von AZ-Leserin Christine Schweissgut