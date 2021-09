Meinersen

Zu der politischen Entwicklung in Afghanistan hat der Meinerser Dr. Ulrich Seemann folgenden Leserbrief verfasst:

Mich überrascht das Entsetzen in unserem Land so wie in der westlichen Welt über der Sieg der Taliban in Afghanistan. An den Sieg über die Taliban in Afghanistan zu glauben, zeugte von einem außerordentlichen Maß an Naivität und Ignoranz. Der Westen und besonders die Amerikaner haben versagt, was heute keiner mehr bezweifelt. Die jetzigen gegenseitigen Schuldzuweisungen, wer denn die Lage falsch eingeschätzt und wer zu spät reagiert habe, werden in unserem Land als willkommenes Wahlkampfthema missbraucht, ohne dass es irgend jemandem nützt.

Mit Humedica in einem Flüchtlingslager im Süden Afghanistans

Nach dem 11. September und dem darauf folgenden Beginn des Afghanistan-Krieges gehörte ich zu einem Team der Hilfsorganisation Humedica, das in einem Flüchtlingslager im Süden Afghanistans tätig war. In einem von Iranern sehr gut geführten Flüchtlingslager hatten wir unser kleines Lazarett aufgebaut und fuhren auch von dort aus ins Hinterland. Wir wurden bei unseren Ausfahrten von schwer bewaffneten Mudschahedin begleitet, hatten aber zudem die Zusage der Taliban, unsere Sicherheit zu garantieren.

Eines Tages fuhr eine Autokolonne an unserem Lazarett vorbei, hielt an, und mehrere schwer bewaffnete Soldaten stiegen aus und begleiteten den Gouverneur der Provinz in unser Zelt, der sich vor Schmerzen krümmte. Man hätte keine Schmerzmittel. Zufällig hatte ich noch das richtige Medikament bei mir, konnte dem Mann eine Spritze geben, und nach zirka 20 Minuten war er schmerzfrei. Nach zwei oder drei Tagen kam er wieder mit den gleichen Schmerzen, und ich verpasste ihm meine letzte Morphiumspritze.

Eine vertrauensvolle Beziehung zum Gouverneur

Inzwischen hatte der Gouverneur zu uns Vertrauen gefasst. Ich fragte ihn, wie er die Intervention der Amerikaner in Afghanistan beurteile, woraufhin er antwortete, wenn sich die Amerikaner dem afghanischen Volk gegenüber freundlich und hilfsbereit verhalten würden, könnten sie mit der vollen Loyalität der Bürger rechnen, wenn nicht, würden sie als Feinde betrachtet. Die Amerikaner verhielten sich aber leider wie Besatzer. Wir wurden speziell als Deutsche, die zumindest bis dato ein hohes Ansehen genossen, von den Afghanen sehr herzlich empfangen.

Der schwer verletzte Bundeswehrsoldat Stefan Deuschl spricht in seinem Interview die Einhaltung der Menschenrechte an, die die Soldaten hätten durchsetzen sollen. Aber genau das Gegenteil ist zu oft geschehen. Besonders US-Soldaten haben teilweise die Menschenrechte mit Füßen getreten. Die USA wollten den Afghanen ihre Mentalität aufzwingen und konnten sich offensichtlich nicht vorstellen, dass nun diese Form der Demokratie gerade von vielen Teilen der Weltbevölkerung als besonders gesellschaftsfeindlich eingestuft wird. Wer die USA kennt, versteht diese Ablehnung.

Von AZ-Leser Dr. Ulrich Seemann