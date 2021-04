Meinersen

Während die Warteschlangen vor dem Impfzentrum viel Kritik hervorrufen, ist der allgemeine Tenor zu Organisation, Abläufen und Mitarbeitern im Impfzentrum voll des Lobes. Auch AZ-Leser Hans-Jürgen Bartels aus Meinersen kann sich diesem Lob nur anschließen.

In der letzten Woche hatten sowohl meine Frau und ich, unsere erste Corona-Impfung. Wir fieberten auf diesen Tag hin, da er für uns und natürlich für die Allgemeinheit, Licht am Horizont der Einschränkungen bedeutet.

„Wir nehmen alles und freuen uns einfach auf die Möglichkeit des Impfens“

Morgens um 8 Uhr in die vorhandene Schlange am Impfzentrum des Landkreises Gifhorn angestellt, schritt ich genau um 8.15 Uhr zu meinem Termin durch den Eingang. Natürlich voll gewisser Spannung, welchen Impfstoff werde ich, werden wir bekommen. Die vielen Meldungen und Kommentare zu den unterschiedlichen Impfstoffen gehen ja nicht spurlos an einem vorbei. Aber sowohl meine Frau als auch ich haben uns gesagt, egal welchen Impfstoff wir bekommen, wir nehmen alles und freuen uns einfach auf die Möglichkeit des Impfens.

Mit Eintritt in das Impfzentrum empfing uns eine Welle der warmen Herz- und Freundlichkeit und Professionalität aller Mitarbeiter. Man las in der letzten Zeit manchmal recht skurrile Berichte und Leserbriefe. Aber hier gilt natürlich auch die altbekannte Weisheit über das Glas Wasser: Ist es schon halb leer oder ist es immer noch halb voll!

Ein Dank an alle, die das Impfzentrum mit aufgebaut haben und es mit positivem Leben erfüllen

Wir möchten uns bei allen bedanken, die dieses Impfzentrum aufgebaut haben und es jetzt mit positivem Leben erfüllen. Behalten Sie Ihre positive Einstellung und lassen Sie sich nicht zu sehr von halb leeren Gläsern beeinflussen. Sie alle, sichtbar und unsichtbar, erfüllen eine tolle Aufgabe.

Von AZ-Leser Hans-Jürgen Bartels