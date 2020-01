Veranstaltungen mit hohem Spaßfaktor

Müden

In nagelneuen grünen Shirts samt aufgedruckter Biene – dem Emblem der fleißigen Landfrauen – präsentiert sich der Vorstand der Müdener Landfrauen um Tina Ackermann, Irene Geier, Annegret Jaroschewitz, Regina Michael, Jutta Gensicke und Gundel Lange im örtlichen Bürgerhaus. Die Gruppe arbeitet stets im Team, erläutert Tina Ackermann. Dementsprechend stellen die Landfrauen auch gemeinsam das Programm für das 70-jährige Vereins-Bestehen in diesem Jahr vor. Und dieser Veranstaltungsreigen kann sich sehen lassen – die Angebote reichen vom Mädelsabend mit dem verrückten Duo Bibi & Ina über ein Landfrauen-Frühstück mit hohem Spaßfaktor, die Jubiläumsfeier mit vielen Gästen in Schraders Landhotel bis hin zu einer Info-Woche der Demenz oder eine Weihnachtsfeier mit dem ehemaligen NDR-Moderator Lars Cohrs. Parallel dazu werden wie gehabt Bildungsmaßnahmen wie der plattdeutsche Arbeitskreis und Seminare wie Weiden flechten angeboten, genauso stehen Reisen im Jahresprogramm.

Vorbereitungen seit April

Die Vorbereitungen für das 70. Geburtstagsjahr laufen laut Regina Michael bereits seit April vergangenen Jahres. Bei der Programmauswahl setzen die Landfrauen vor allem auf Heiteres. „Es sollte nicht so tiefsinnig sein, wir möchten damit auch junge Leute ansprechen“, sagt Tina Ackermann. Dabei versichert sie genauso: „Auch wenn sich in den vergangenen 70 Jahren vieles verändert hat, „so setzen wir trotzdem auf Tradition“.

Gründungstag 16. Mai 1950

Das Vorstandsteam blickt zurück. Danach wurde der Landfrauenverein am 16. Mai 1950 im damaligen Holzenhof ins Leben gerufen. Der Tenor damals lautete laut Tina Ackermann: „Wir müssen mal etwas für die Müdener Frauen machen“. Von den sieben Gründungsmitgliedern lebt laut Regina Michael heute nur noch eine Mitstreiterin. „Sie ist mittlerweile 97 Jahre alt“. Die Aktivitäten der Landfrauen damals konnten sich laut Tina Ackermann durchaus sehen lassen. „Die Gründerinnen haben nicht nur Kuchen gebacken, sondern sie waren auch politisch und gesellschaftlich äußerst aktiv“, sagt sie und schmunzelt: „Sie sind auch gereist, waren in Holland und Paris, haben gefeiert und auch mal so richtig die Sau raus gelassen.“

250 Mitglieder

250 Mitglieder zählt der Landfrauen-Verein Müden laut Tina Ackermann heute noch. „Aber die Mitgliederzahlen sind seit Jahren rückläufig.“ Der Altersdurchschnitt liegt laut Jutta Gensicke bei „60 bis 65 Jahre“. Dem Vorstandsteam zufolge sucht der Landfrauenverein deshalb dringend Nachwuchs. Der Plan dazu lautet laut Tina Ackermann: „Wir laden junge Frauen im Herbst zu einem Frühstück ein.“ Und dabei soll der Nachwuchs erfahren, „dass wir eine tolle Gemeinschaft pflegen und unsere Landfrauen-Arbeit wirklich viel Spaß macht“.

Von Hilke Kottlick