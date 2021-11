Jahr für Jahr packen die Päser ein neues Projekt an. 2020 nahmen sie sich in ehrenamtlicher Aktion unter anderem der Zuwegungen zum Pfarr- und zum Gemeindehaus an, erinnert Pastor Stephan Kühme an gemeinsame Aktionen. 2021 war es nun der Zaun an der Kirche, der bröckelte und dessen Pfeiler zusammen fielen. In großer Aktion wurde alles alte durch eine neue eicherne Umfriedung ersetzt. Was im kommenden Jahr auf der Agenda steht? Da schmort schon etwas, gibt Pastor Kühme zu. Um was es sich konkret handelt, will er zurzeit noch nicht verraten.