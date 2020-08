Meinersen

Sommer und Sonne bedeutet für viele Spaß und Vergnügen, für die Kameraden der Feuerwehr jedoch ein zusätzlicher Grund für besondere Alarmbereitschaft. Wie vor 45 Jahren, als die Sirenen jaulten – der Beginn der größten Waldbrandkatastrophe Deutschlands, die fünf Feuerwehrmänner das Leben kostete. Wie ist die Meinerser Feuerwehr heute für einen Waldbrand gerüstet? Die AZ erkundigte sich.

Insgesamt halfen mehr als 34 000 Personen bei dem Großeinsatz

Rückblick: Ohne Regen und mit nicht enden wollender Hitze verlief der Sommer 1975 bis dahin. Dann entwickelte sich ein Feuer bei Stüde zur Katastrophe. Am 8. August rückte die Freiwillige Feuerwehr erstmals aus, war durchgehend im Einsatz – bis zum 17. August 1975. Um das Flammenmeer zu ersticken, erhielten die mutigen Brandschützer bald Unterstützung von der Bundeswehr, anderen Feuerwehren aus ganz Deutschland und aus dem Luftraum. Insgesamt halfen mehr als 34 000 Personen bei dem Großeinsatz. Den Flammen des wütenden Brandes fielen fünf Feuerwehrmänner zum Opfer. Seither wird ihrer Hilfsbereitschaft alljährlich am 10. August – ihrem Todestag – gedacht, heute aufgrund von Corona jedoch nur im kleinen Kreis.

Im Anschluss an die verheerenden Ereignisse investierte Meinersen umgehend in ein modernes Löschfahrzeug. Doch wie steht es heute um die Ausrüstung der Feuerwehr? „Wir sind gut aufgestellt, nahezu runderneuert“, sagte Horst-Oliver Hofmann, stellvertretender Ortsbrandmeister, und dankte der Samtgemeinde für die Bereitstellung finanzieller Mittel. Zuletzt komplettierte 2015 ein Hilfslöschfahrzeug mit 2000 Liter Fassungsvermögen die Feuerwehrflotte. Das zweite Löschfahrzeug transportiert sogar 2400 Liter. Gehe das Wasser dennoch aus, werden die Fahrzeuge entweder in der Ortschaft wieder aufgefüllt oder eine Leitung zum nächsten der über 250 Brunnen in der Samtgemeinde gelegt. Noch mehr Brunnen wären noch besser, lässt Hofmann durchklingen.

Waldbrandkatastrophe von 1975: In diesem Löschwagen kamen die fünf Feuerwehrkameraden ums Leben. Quelle: Hubert Möller

Ein Netz aus Kameras bildet ein Beobachtungssystem

Bedingt durch die heißen Sommer der letzten zwei Jahre und den geringen Niederschlag in den letzten Monaten sind die Böden momentan sehr trocken. Im Falle eines Wald- oder Flächenbrandes „können Glutnester auch nach dem Löschen mehrere Zentimeter tief weiterbrennen“, mahnt der stellvertretende Ortsbrandmeister. Damit dieser Punkt nicht erreicht wird, wurden Vorkehrungen installiert und erweitert. So bildet ein Netz aus Kameras ein Beobachtungssystem, das frühzeitig auf einen möglichen Brand hinweist. Weiterhin überwacht der Flugdienst Peine die Wälder von oben, sobald die Waldbrandgefahr – wie momentan – erhöht ist, und die Samtgemeinde erarbeitete ein Alarmierungskonzept.

Die personelle Situation der Meinerser Wehr Soweit ist die Feuerwehr sowohl im technischen als auch personellen Bereich gut aufgestellt, doch Verstärkung ist stets willkommen. Speziell an der Frauenquote könne laut dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Horst-Oliver Hofmann gearbeitet werden, er wünscht sich vor allem Beitritte jener, die nicht im VW-Werk arbeiten, um im Ernstfall noch flexibler zu sein und mit mehr Brandbekämpfern ausrücken zu können.

Sollte ein ähnlicher Brand wie 1975 entstehen, könne dieser nun früher, schneller und organisierter unter Kontrolle gebracht werden – auch dank des vorhandenen digitalen Funknetzes. Damals war es den Einsatzkräften nicht möglich, über längere Distanzen oder sogar kreisweit miteinander zu kommunizieren. Die Zusammenarbeit mit den Wehren anderer Orte gestaltete sich dementsprechend schwierig, war nicht eingespielt. „Mittlerweile ist jedoch beides kein Problem mehr“, verweist Hofmann auf den erfolgreichen Einsatz Ende Mai an der Bahntrasse.

Die jüngste Fortbildung der Gruppenführer passte zum Thema

Die mehr als 500 Kameraden der Samtgemeinde sehen sich gewappnet, die Einwohner können beruhigt sein in Anbetracht der kommenden heißen Tage. Doch Vorsicht und Aufmerksamkeit ist geboten: Mit den Temperaturen geht eine erhöhte Waldbrandgefahr einher. Glücklicherweise hatten die Gruppenführer jüngst eine Fortbildung zum Thema Vegetationsbrände.

