44 neue Bauplätze für Müden im Schausterskamp

Müden

Grünes Licht für Wachstum in Müden: Der Rat der Gemeinde brachte nun nach Abwägung der Anmerkungen der Träger öffentlicher Belange den Satzungsbeschluss auf den Weg für das neue Baugebiet Schausterskamp im Müdener Norden. „Das ist ein großer Schritt. Wenn weiter alles glatt läuft, könnten wir schon im Spätherbst mit Baustraße und Erschließung beginnen“, sagte Bürgermeister Horst Schiesgeries. Der Rat hatte einstimmig für die Erweiterung des Ortes um 44 Bauplätze votiert.

Noch Zukunftsmusik ist hingegen der Bau einer Putenfarm in der Gemarkung Müden. Gemeindedirektor Eckhard Montzka berichtete, ein Investor plane ein solches Vorhaben mit zwei Hallen von 125 Meter Länge und insgesamt 14 999 Tieren. Es handelt sich um ein privilegiertes Vorhaben der Landwirtschaft, als Gemeinde kann Müden daher laut Baugesetzbuch keinen Einfluss darauf nehmen. Die Politik fordert aber zumindest Transparenz für die Bürger, CDU-Sprecher Heiner Karp stellte den Antrag, den Investor zu einer Informationsveranstaltung nach Müden zu holen. Montzka hatte bereits Gespräche geführt und das Signal der Bereitschaft dazu erhalten.

Skaterplatz: Bauausschuss soll Details planen

Für die Jugend soll weiter etwas getan werden in Müden, bereits der Bauausschuss hatte entsprechende Empfehlungen auf den Weg gebracht. Denen folgte der Rat nun. „Wir wollen einen Skaterplatz bauen“, betonte Schiesgeries. Die Ausgestaltung soll dann wiederum im Bauausschuss Thema werden. Auch die Idee eines Fahrrad-Crossgeländes soll weiter verfolgt werden. Damit soll sich der Arbeitskreis Abenteuerspielplatz beschäftigen. Diesen hat der Rat ins Leben gerufen, um einen besonderen Spielplatz zu schaffen. Es liegt ein Bürgerantrag vor, in Dieckhorst einen Spielplatz zu bauen. Das würde die Politik auch gerne machen, allerdings müsse erst ein geeignetes Grundstück gefunden werden, erläuterte Schiesgeries.

Weiter geht in der Gemeinde Müden auch der Ausbau der Straßenbeleuchtung. Eine Kommission hatte sich mit großem Einsatz darum bemüht, alle Punkte in den Ortsteilen zu ermitteln, an denen Handlungsbedarf besteht. Sukzessive wird nun die Liste abgearbeitet. Im nächsten Schritt bewilligte der Rat jetzt weitere gut 100 000 Euro dafür. „Den Anliegern entstehen keine Kosten“, sagte Schiesgeries.

Sowohl das Thema Straßenausbaubeitragssatzung als auch das Thema Klimaschutz sollen zunächst auf Samtgemeindeebene für alle vier Mitgliedsgemeinden beraten werden, um dann einheitliche Lösungen zu finden. „Wir möchten die Straßenausbaubeitragssatzung verändern im Sinne der Bürger, sie aber nicht abschaffen“, fasste Bürgermeister Schiesgeries die Zielrichtung der Gespräche zusammen. Was den Klimaschutz angehe, so sei klar, dass man etwas dafür tun wolle, aber auch in größerem Rahmen.

Ein Zaun am Hahnenhorner Teich

Am Teich in Hahnenhorn ist die Gemeinde aufgrund mehrerer Gerichtsurteile wohl gezwungen, einen Zaun zu bauen. Auch der Gemeindeunfallverband sehe das so. Die Bürger hingegen sehen die Sache kritisch. Der Rat stellte zwar 13 000 Euro dafür bereit, allerdings soll ein Fachanwalt erst noch einmal prüfen, ob die entsprechenden Urteile für die Situation in Hahnenhorn auch wirklich passgenau sind. Muss die Gemeinde dann tatsächlich handeln, so soll die Ausgestaltung des Zaunes mit den Einwohnern abgestimmt werden.

Letztlich ging es dann noch um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise für die Gemeinde Müden. Grundsätzlich spüre man davon im Moment noch wenig und sei liquide und vorbereitet, so Schiesgeries. Allerdings würden sich die eigentlichen Folgen erst im Jahr 2021 zeigen.

Von Chris Niebuhr