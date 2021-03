Ahnsen/Uetze

Auch wenn es Eduard und Gerlind Tkocz jetzt von Ahnsen in ein Häuschen an den Spreewaldsee in Uetze verschlagen hat, so macht sich das Ehepaar doch weiterhin stark für die Namibiahilfe. Genau seit einem Viertel Jahrhundert sorgt das Ehepaar in diesem Jahr mit dem gleichnamigen Verein dafür, dass Jahr für Jahr eine große Ladung Hilfsgüter nach Afrika geschickt wird – im Juni ist es der 25. Container, der wiederum mit rund 20 Tonnen Spendengütern im Bauch nach Namibia verschifft wird.

Der Antrieb ist die mitreißende Begeisterung der Menschen

Der Antrieb für Eduard und Gerlind Tkocz, nach wie vor Spenden für Namibia zu sammeln, ist im 25. Vereinsjahr noch immer der gleiche wie vor einem Viertel Jahrhundert. „Es ist die mitreißende Begeisterung der Menschen vor Ort über die mehr als willkommenen Spenden, die uns schon während unserer ersten Reise so fasziniert hat“, sagt der 65-jährige Tkocz. Gemeinsam mit seiner Frau begleitete er damals einen Bekannten bei einem Tripp in das afrikanische Land. „Dieser Mann hatte Spenden für die Menschen dabei“, erzählt Tkocz. „Und als wir erlebten, wie willkommen diese Hilfsgüter waren und wie sehr sich Kinder, alte und behinderte Menschen darüber freuten, war für uns klar, dass wir uns – wieder zurück in Deutschland – für Namibia stark machen werden.“

Neues Konzept geht auf: Die Namibia-Hilfe Ahnsen hatte unter anderem zum Seifenblasenfest mit Fahrradversteigerung eingeladen. Quelle: Chris Niebuhr Archiv

25 Jahre zogen seitdem ins Land. 25 Jahre, in deren Verlauf die Akteure der Arbeitsgemeinschaft Namibiahilfe Kontakte zu Hilfsorganisationen vor Ort knüpften. Und das bedeutet heute laut Tkocz, dass eine zuverlässige Kontrolle besteht. Der Container wird hier beladen und dann verplombt. Erst vor Ort – am Zielort Swakopmund, eine Küstenstadt in Namibia westlich der Hauptstadt Windhoek – wird der Container zumeist im Beisein des Zolls geöffnet und „die Spendengüter werden von unseren Vertrauensleuten in Empfang genommen und verteilt in Schulen, Waisenhäusern, Seniorenheimen“.

Ehepaar Tkocz braucht Unterstützung Für die kommenden Wochen kündigen Eduard und Gerlind Tkocz Aktionen für die Namibiahilfe an. „Wir fangen in Meinersen an und stellen die roten Körbe für die Sammlung von gut gebrauchter Bekleidung vor die Tür.“ Nach wie vor können zudem Spenden im Lager in Ahnsen, Dorfstraße 1, abgegeben werden. Um den 25. Spendencontainer im Juni auf den Weg nach Afrika zu verschiffen, sind laut Eduard Tkocz rund 6000 Euro erforderlich. Da unter anderem der Bücherflohmarkt weggefallen ist, bittet der Verein Namibiahilfe erstmals um finanzielle Unterstützung. Eine Spendenquittung kann auf Wunsch ausgestellt werden. Das Spendenkonto: AG Namibiahilfe – IBAN DE 74 2501 0030 0667 2443 05 – Postbank Hannover.

Geändert haben sich die Wünsche der Menschen in Namibia im Verlauf des vergangenen Viertel Jahrhunderts laut Gerlind Tkocz nicht. Nach wie vor sind die Menschen dankbar über gespendete Rollstühle, Rollatoren, Krankenbetten, Schulbedarf, Bekleidung, Gardinen, Bettwäsche und Handtücher.

Den Bedarf nach Hilfe hat Corona noch mal deutlich verstärkt

In Namibia klafft laut Eduard Tkocz eine große Schere zwischen Arm und Reich. Besonders hart trifft es die Menschen, die in den Slums leben, berichtet er. „Corona hat alles noch verstärkt, die Jobs im Hafen fallen ebenso weg wie in der Tourismus-Branche und damit auch die Möglichkeit, ein bisschen für den Lebensunterhalt zu verdienen“, verweist er auf eine Bezahlung von knapp 300 Namibia-Dollar, was „rund 15 Euro entspricht“. Da ist Tkocz zufolge an Schulgeld für die Kinder gar nicht zu denken. Auf den Farmen wird laut Gerlind Tkocz besser für die Arbeiter gesorgt, dort erhalten sie zumindest Mahlzeiten. Die 64-Jährige weiß: „War es bislang die Immunschwächekrankheit Aids, die eine ganze Generation forderte, so ist es jetzt Covid-19, mit dem die Menschen zu kämpfen haben.“ Für das Rentner-Ehepaar endet das Engagement für Namibia jedenfalls auch nicht im 25. Jahr der Namibiahilfe. Es klingt überzeugend, wenn beide versichern: „Wenn wir gesund bleiben, dann machen wir weiter.“

Von Hilke Kottlick