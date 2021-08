Leiferde

Ein 14 Millionen Euro schweres Projekt zum Betreuten Wohnen nimmt in Leiferde konkrete Formen an. Es wird ein weiterer Baustein zum neuen Zentrum des Orts am Gilder Weg. Am Donnerstag haben Gemeinde und Investor einen städtebaulichen Vertrag unterzeichnet.

Am Dorfgemeinschaftshaus am Gilder Weg sind bereits der Edeka, die Apotheke, die Sportanlage, der Skaterplatz und der Mehrgenerationen-Spielplatz versammelt. Dazwischen ein bereits grün zugewuchertes Stück Brachland, 9 000 Quadratmeter groß: Dort sollen in wenigen Jahren drei neue Häuser (Nutzungsfläche 7 000 Quadratmeter) stehen. Altengerechtes Wohnen, Betreutes Wohnen, neue Wohnformen: „Wir haben uns den Bedarf angeschaut“, sagt Projektierer Karl Creinzen, der zusammen mit Investor Frank Berger das Projekt antreibt.

Städtebaulicher Vertrag unterzeichnet: Die Gemeinde Leiferde und die Investoren machen alles klar für das Projekt Betreutes Wohnen auf dem Neuen Marktplatz. Quelle: Lea Rebuschat

In zwei Gebäuden, die direkt an Edeka und Grünanlage am Dorfgemeinschaftshaus stehen sollen, wollen sie 40 Einheiten zum Betreuten Wohnen, eine Tagespflege und ein Bürgercafé als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft unterbringen. Zwei Demenzwohngruppen mit jeweils zwölf Einheiten entstehen in einem dritten Gebäude dahinter – etwas abgeschirmt. „Das sind besondere Wohnformen“, so Creinzen. Es seien ein Demenzgarten für das Laufbedürfnis dieser Menschen und ein Streichelzoo vorgesehen. „Gerade Tiere sind für sie ein Plus. Daraus ergibt sich ein rundes Konzept für die Bewohner.“

Betreutes Wohnen in Leiferde: Am Standort neben dem Dorfgemeinschaftshaus gibt es bereits einen Edeka, eine Apotheke, Spielplätze und Skaterplatz, so dass dort eine Begegnung mehrerer Generationen möglich ist. Quelle: Lea Rebuschat

Gemeinde freut sich über den Standort

Bürgermeisterin Stefanie Fahlbusch-Graber und Gemeindedirektor Tobias Kluge loben den Standort in den höchsten Tönen. Vor zehn Jahren schon habe es erste Ideen gegeben, die seinerzeit an einem Standort gescheitert waren. Fahlbusch-Graber zum jetzigen Umfeld, das unter dem Titel „Neuer Marktplatz“ firmiert: „Die Stelle ist aus meiner Sicht perfekt, viel besser als jene, die wir damals im Blick hatten.“ Zumal auch noch eine weitere Fläche für ärztliche Versorgung vorgesehen ist – aber das ist noch eine andere Geschichte.

So soll das weitere Verfahren zum Bebauungsplan laufen

Noch liegt die Fläche brach: In wenigen Jahren soll hier ein Zentrum für Betreutes Wohnen und mehr stehen. Quelle: Lea Rebuschat

Fahlbusch-Graber, Kluge und Bremer, der bereits Investor bei Edeka und Apotheke war, haben nun den städtebaulichen Vertrag unterzeichnet im Beisein der politischen Vertreter Gina Hasenfuß (CDU), Jürgen Quiring (Gruppe SPD/Grüne) und André Stahl (UWG). Den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan stellt Kluge noch für dieses Jahr in Aussicht, das daran anschließende Verfahren dürfte höchstens zwei Jahre dauern. Damit wäre ein Baustart im August 2023 möglich. Bremer rechnet mit einer Fertigstellung im Herbst 2024, „wenn alles optimal läuft“.

Von Dirk Reitmeister