11.100 Euro für Familien in Neuenahr: Dalldorf Classics-Vorstand übergibt das Geld persönlich

Einen Tortentraum nach dem anderen hat Andrea Kyszkiewicz, Chefin des Landcafés Neubokel, in den letzten drei Wochen gebacken für den guten Zweck. Mitarbeiter und Gäste spendeten. Und beim Verkauf von Strammen Max steigerte sich nach und nach die Spendensumme aus Gifhorn: „4000 Euro haben wir gesammelt. Das hätte ich nie gedacht.“

Sie hatte das Flut-Drama besonders bewegt. Die Chefin des Landcafés arbeitete 1990 in der Eifel auf einem Kreuzfahrt-Schiff, hat seitdem einige private Kontakte. Als sie von einer groß angelegten Spendenaktion hörte, entschied sich die Neuboklerin in Gifhorn Spenden zu sammeln.

Gezielt soll die Neubokler Spende nun helfen. 2000 Euro gehen an den Förderverein der Strid-Lindgren-Schule in Schleiden. Hier hatten mehrere Familien Hab und Gut in den Fluten verloren. 1200 Euro gehen an den Betreiber des Restaurants „Keine Endstation am Bahnsteig 1“, dessen Existenz durch die Katastrophe auf dem Spiel steht. 800 Euro gehen an zwei Familien, die eine Freundin von Kyszkiewicz kennt. Gifhornern, die weiter helfen möchte, vermittelt die Neuboklerin gerne direkten Kontakt.