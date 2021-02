Landkreis Gifhorn ordnet wegen Geflügelpest Aufstallung in Teilen des Papenteichs an

Landkreis Gifhorn

Bei einer an den Harvesser Kiesteichen im Landkreis Peine tot aufgefundenen Graugans wurde das Virus der Geflügelpest nachgewiesen, offizieller Name: Aviäre Influenza HPAI H5N8. Damit die Verschleppung der gefährlichen Tierseuche auf Hausgeflügelbestände verhindert wird, haben die Landkreise Gifhorn und Peine sowie die Stadt Braunschweig per Allgemeinverfügung angeordnet, dass Geflügel in dem Gebiet, in dem sich der betroffene Gänseschwarm befindet, aufzustallen ist.

Da die Lage sich kurzfristig ändern kann, kann sich auch das Gebiet, für das die Anordnung einer Aufstallung gilt, jederzeit ändern. Aktuell betroffen sind das Gebiet im Umkreis von 500 Meter um die Klärteiche der ehemaligen Zuckerfabrik nördlich von Meine, das Gebiet zwischen der Kreisgrenze zu Peine entlang der L 320 bis Hillerse, von dort aus Richtung Süden 500 Meter östlich von der Oker bis in Höhe des Kirchwegs in Didderse und von dort zurück zur B 214. Die dritte Fläche reicht von der westlichen Landkreisgrenze bei Hülperode bis zur Höhe Sandkrug, zieht sich dann um die komplette Ortslage von Groß Schwülper und Walle und wird im Süden von der A2 begrenzt.

Auf Menschen ist das Virus bislang nicht übertragen worden

Diese gefährliche Tierseuche kann zu großen Tierverlusten und erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen. Die Infektion mit diesem Virus führt bei Geflügel und teilweise auch bei anderen Vögeln zu Krankheitserscheinungen mit Todesfällen. Infektionen des Menschen mit diesen Virustypen sind bislang nicht bekannt geworden, der Verzehr von Geflügelfleisch und Eiern ist laut einer Pressemitteilung des Landkreises unbedenklich.

Seitdem in Norddeutschland Ende Oktober erste Fälle des Virus bei Wildvögeln aufgetreten sind, wurden bereits über 650 Ausbrüche nachgewiesen, davon über 50 auch bei Hausgeflügel. Die Gefahr einer weiteren Verbreitung des Virus der Geflügelpest in den Wildvogelbeständen oder die Einschleppung in Geflügelbestände ist auch laut Risikobeurteilung des Friedrich-Löffler-Institutes sehr hoch.

Geflügelhalter sollten vorbeugende Schutzmaßnahmen ergreifen

Durch Ausscheiden des Erregers mit dem Kot können Wildvögel die Umwelt so kontaminieren, dass auch Hobby- und Nutzgeflügel infiziert werden. Tötungen von Geflügelbeständen oder die amtliche Ausweisung von Sperr- und Beobachtungsgebieten sind die Folge einer Einschleppung in Hausgeflügelbestände. Der Landkreis Gifhorn appelliert deshalb an alle Geflügelhalter – sowohl kommerzielle Betriebe als auch Hobbyhalter –, umgehend vorbeugende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Wenn Geflügel außerhalb der vom Aufstallungsgebot betroffenen Gebiete weiter im Freien gehalten werden soll, ist auf den Schutz des Bestandes vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu achten. Dazu gehören Futterstellen, die für Wildvögel nicht erreichbar sind, eine geschützte Lagerung von Futter und Einstreu und das Tränken mit Leitungswasser, auf keinen Fall mit Oberflächenwasser.

Tote Wasser- oder Greifvögel sind dem Veterinäramt zu melden

Wer tote Wasservögel oder Greifvögel findet, wird gebeten, dies umgehend beim Landkreis Gifhorn, Abteilung Veterinärwesen, per Mail an veterinaeramt@gifhorn.de oder telefonisch unter (0 53 71) 82 391 zu melden.

Bei erhöhten Tierverlusten im Bestand ist eine veterinärmedizinische Untersuchung durch einen Tierarzt vorgeschrieben. Ziel ist es, ein unklares Krankheitsgeschehen im Bestand abzuklären und das Vorliegen einer Infektion mit Geflügelpestviren auszuschließen. Sollten Geflügelhaltungen bislang nicht beim zuständigen Veterinäramt und der Tierseuchenkasse registriert worden sein, muss dies schnellstens nachgeholt werden.

Von der AZ-Redaktion