Isenbüttel

„Wisst ihr, wie viele Schritte ihr zurück gelegt habt? Die Zahl kann man sich gar nicht vorstellen“, begrüßte Thomas Fast, Leiter der Volksbank-Direktion Gifhorn und Botschafter des Kindernetzwerks United Kids Foundations, die Isenbütteler Renntiger. Die Grundschüler aus der Klasse 3a hatten mit 11 742 000 Schritten den Step-BraWo-Wettbewerb in der Region Gifhorn gewonnen. „Unglaublich“, gratulierte Fast.

Zwölf Klassen aus der Volksbank-Region hatten sich an dem interaktiven Schritte-Wettbewerb Step beteiligt, dessen Ziel es ist, Kinder der dritten und vierten Klassen zu mehr Bewegung und einem aktiveren Lebensstil zu motivieren. Mit Fitnessbändern ausgestattet, waren die Schüler zwischen dem 23. November und dem 24. Februar auf Schrittejagd. „Es war manchmal gar nicht so einfach, im Lockdown die einzelnen Ergebnisse immer wieder abzufragen“, freute sich Schulleiterin Gabriele Smeikal über den Erfolg – sie ist auch Sportlehrerin der 3a. Als „Konstanteam“ war auch die Klasse 4c mit Schrittzählern unterwegs. „Da wir in den Klassen drei und vier sowieso gerade das Thema Laufen hatten, bot sich die Teilnahme an“, so Smeikal.

Laufspiele und Wanderungen auf den Brocken erhöhen die Schrittzahl für das Klassenschrittkonto

Und die Schüler berichteten, dass sie zuhause Laufspiele organisiert hatten oder auch Wanderungen zum Brocken mit der gesamten Familie unternommen haben, um möglichst viele Schritte für das Klassenschrittkonto zu sammeln. „Hat es Spaß gemacht?“, wollte Fast wissen und erntete allseits Kopfnicken. „Macht ihr weiter?“ Auch da gab’s Kopfnicken, etliche der Kinder trugen die knallgrünen Fitnessuhren am Handgelenk. „Ich bin überaus glücklich, das Preisgeld und die Trophäe an die Schule übergeben zu dürfen“, stellte Fast fest. „Und stolz. Denn ich wohne auch in Isenbüttel.“ Er freute sich, dass der Schritte-Wettbewerb Step ein starkes Zeichen zur Bekämpfung der Bewegungsarmut gesetzt habe.

Ein Briefumschlag mit 250 Euro für die Klassenkasse

Gemeinsam mit Isenbüttels Filialleiter Jannis Gaus überreichte Fast die Geschenke für die Gewinner: Eine Urkunde zum Aufhängen, die Anabel Ruf (8) entgegen nahm. Einen knallgrünen Pokal, den Gaus an Amon Fiete Geiseler (9) überreichte. Und einen Briefumschlag mit 250 Euro für die Klassenkasse. „Davon können wir ja einen Ausflug machen“, schlug Gabriele Smeikal vor.

Von Christina Rudert