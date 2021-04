Vollbüttel

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Vollbüttel und Leiferde sind am Samstagnachmittag ein Mann (60) aus Hillerse und eine Frau (52) aus Bad Harzburg verletzt worden. Die Landesstraße 320 musste für die Rettungsarbeiten voll gesperrt werden.

Der 60-Jährige fuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Mitsubishi Pick-Up aus Vollbüttel in Richtung Leiferde. Auf der Grenze zwischen beiden Orten wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Hinter ihm fuhren zwei weitere Autos und als dritter in der Schlange ein SUV der Marke BMW. Dessen 45 Jahre alter Fahrer bemerkte das Abbiege-Manöver nicht und überholte. Der BMW rammte den Mitsubishi vorne links. Dieser drehte sich und kam einige Meter weiter auf der Fahrerseite zum Liegen. Der BMW touchierte einen Baum und stoppte auf einer Wiese links neben der Straße.

Bildergalerie vom Unfall:

Zur Galerie BMW rammt Mitsubishi: Ein Verkehrsunfall zwischen Vollbüttel und Leiferde forderte am Samstag zwei Verletzte.

Der gerettete Hund wurde ins Ribbesbüttel Tierheim gebracht

Der 60-Jährige Mitsubishi-Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurden aber mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dem BMW-Fahrer und seinem 49-jährigen Beifahrer blieb dieser Weg erspart. Im Mitsubishi befand sich außerdem ein Hund in einer Transportbox. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Pick-Up befreit und von Mitarbeitern des Ribbesbütteler Tierheims abgeholt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Leiferde mit 20 Leuten im Einsatz. Die Feuerwehren aus Dalldorf und Hillerse waren alarmiert, konnten aber schon auf der Anfahrt wieder umdrehen.

Von Christian Albroscheit