Am Allerkamp in Isenbüttel entstehen zwei neue Großprojekte: Zum einen verwirklicht GeNiAl dort seine Idee vom generationenübergreifenden Wohnen. Zum anderen zieht die Diakoniestation – auch mit neuen Angeboten für Senioren – in das Gebiet. „Ich freue mich über beide Projekte“, sagte Isenbüttels Bürgermeisterin Tanja Caesar bei der Vorstellung.

Die Diakoniestation Isenbüttel zieht von der Molkereistraße in den Allerkamp. „Dort entsteht ein ambulantes Haus, ähnlich dem in Gamsen“, erklärt der Gifhorner Bauunternehmer Heiko Mennenga, der als Investor auftritt. Die Diakoniestation wird Mieter des neuen Gebäudes. Geplant sind eine Tagespflege mit 20 Plätzen, ein oder zwei Senioren-WGs, mehrere Service-Wohnungen und ein ambulanter Dienst. Geplant ist dafür ein Gebäude mit 700 Quadratmetern Grundfläche und drei Etagen, so dass die gesamte Nutzfläche etwa 2000 Quadratmeter beträgt. Das Grundstück ist etwa 3000 Quadratmeter groß. Die Investitionssumme soll bei vier Millionen Euro liegen.

Der Plan für den Allerkamp: GeNiAl baut im hinteren Teil, vorne links entsteht die Diakoniestation, die beiden Gebäude vorne rechts stehen symbolisch für Projekte der Gemeinde. Quelle: Gemeinde Isenbüttel

Das GeNiAl-Projekt plant derzeit mit sechs Gebäuden

GeNiAl (Gelebte Nachbarschaft im Allerkamp) plant derzeit mit sechs Gebäuden: drei Blöcken mit je vier barrierearmen Wohnungen, zwei Doppelhäusern und einem Gemeinschaftshaus. Derzeit gibt es sieben Gesellschafter und einige weitere Interessenten. „Wer jetzt einsteigt, kann seine eigene Wohnung noch mitplanen“, wirbt Geschäftsführerin Elisabeth Krull. Die Wohnungen sollen zwischen 70 und 120 Quadratmetern Fläche haben. Das etwa 7000 Quadratmeter große GeNiAl-Grundstück ist als autofreies Gebiet geplant, Parkplätze soll es nur am Rand geben. Hinzukommen könnten noch 1000 Quadratmeter für Wohnmobilstellplätze.

Dritter Grundstückseigentümer im Allerkamp ist die Gemeinde Isenbüttel mit einer etwa 3000 Quadratmeter großen Fläche. Laut Bürgermeisterin Tanja Caesar hat ein Physiotherapeut Interesse bekundet, auf einem Teil der Fläche zu bauen. Den Rest werde die Gemeinde noch behalten.

Eigentlich war in dem Gebiet das Baugebiet Allerkamp II geplant. Ein Lärmgutachten hatte im Dezember des vergangenen Jahres jedoch ergeben, dass ein reines Wohngebiet wegen der nahegelegenen Bahntrasse dort nicht möglich ist. Deshalb wird dort jetzt das Mischgebiet umgesetzt. Die beplante Fläche ist allerdings kleiner als das eigentlich angedachte Wohngebiet. Die Gemeinde will sich in diesem Zusammenhang übrigens für Tempo 50 auf der Straße Allerkamp einsetzen – derzeit sind dort noch 100 km/h erlaubt.

Isenbütteler Bauausschuss tagt Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Allerkamp II ist am Mittwoch, 30. September, Thema im Bauausschuss der Gemeinde Isenbüttel. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Betriebsrestaurant bei Tell Roth, Gehrenkamp 1a. Besucher müssen sich vorher unter Tel. (0 53 74) 88 71 anmelden, bei der Sitzung einen selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz tragen und sich ausweisen können. Außerdem geht es um den Bahnübergang Triftweg (Ergebnisse des Arbeitskreises und weiteres Vorgehen), einen Antrag auf Rückbau der Temposchwelle in der Liststraße und zwei weitere Bebauungspläne.

Bis zur Fertigstellung der Projekte wird es noch etwa drei Jahre dauern

Aber wann kann gebaut werden? Die Gemeinde plant mit neun bis zwölf Monaten für das Bebauungsplanverfahren. Bis zur Baugenehmigung durch den Landkreis Gifhorn rechnet die Gemeinde mit einem weiteren Jahr. GeNiAl plant mit 18 Monaten Bauzeit, die Diakoniestation mit einem Jahr. Drei Jahre bis zum Einzug wären also keine Überraschung.

Volker Wagner, Geschäftsführer der Diakoniestationen Harz-Heide, und Elisabeth Krull lobten die Zusammenarbeit aller Parteien bei der Planung der Projekte. „Diese Kombination trifft den Zukunftsnerv. Viele Senioren wollen im Ort bleiben und bekommen nun die Möglichkeit dazu“, freute sich Bürgermeisterin Tanja Caesar. Beide Projekte stehen noch unter dem Vorbehalt des Beschlusses im Gemeinderat.

