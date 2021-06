Zur Kitzrettung: Die Jägerschaft  Vollbüttel will eine Drohne kaufen

Vollbüttel

Wie viele andere Jäger und Landwirte versucht auch die Jagdgesellschaft Vollbüttel seit Jahren, durch das Absuchen der Grünlandflächen – in der Gemarkung sind das etwa 300 Hektar – Rehkitze vor dem sicheren Tod durch die immer größer und schneller werdenden Kreiselmäher zu retten. Nach dem Erfolg in diesem Jahr mit Hilfe von Drohnen plant sie nun die Anschaffung einer eigenen Drohne.

In der Vergangenheit hatte die Jägerschaft zunächst versucht, mit Flatterbändern, Plastiksäcken oder chemischen Verwitterungsmitteln in den Wiesen am Abend vor dem Mähtermin dafür zu sorgen, dass die Ricken ihre Kitze nachts aus dem Gefahrenbereich herausholen. Die Suche mit einer Menschenkette oder sogenannten Wildrettern, Spezialgeräte am Traktor, sind Methoden, die oft nur wenig Erfolg bringen. Deshalb geht die Jägerschaft davon aus, dass allein auf den Wiesenflächen in Vollbüttel in den vergangenen Jahren zwar jährlich um die zehn Rehkitze gerettet werden konnten, doch darüber hinaus auch eine größere Anzahl beim Mähen getötet wurde.

Jäger und Nabu spüren an zwei Tagen 18 Rehkitze auf

Schon in den beiden vergangenen Jahren hatte die Jagdgesellschaft mit Hilfe von Ulf Neumann vom Nabu Leiferde und seiner Drohne mit Wärmebildkamera die Kitzsuche organisiert. In diesem Jahr gab es an drei Tagen frühmorgens von 4.30 bis 8 Uhr einen weit erfolgreicheren Rettungseinsatz. Mit zwei Drohnen des Nabu und der Kreisjägerschaft und einer Drohne des Hegerings Groß Schwülper schafften es die Drohnenführer Ulf Neumann und Jörg Blecker, an zwei Tagen 18 Rehkitze aufzuspüren.

Zwei weitere Kitze wurden am Folgetag gerettet: Zehn Tierfreunde der Vollbütteler Jägerschaft durchstreiften zu Fuß die Wiesen. Das stellte sich als sehr anstrengend heraus: Durch den Morgentau wurden die Hosen nass, in den Gummistiefeln stand das Wasser. Bei einigen Helferinnen und Helfern traten aufgrund der Gräserpollen allergische Reaktionen auf. Bei dieser Suche wurde dann auch bald der Wunsch laut, selbst eine Drohne anzuschaffen.

60 Prozent Zuschuss für die 6500 Euro teure Drohne sind möglich

In Gesprächen mit dem Vorsitzenden der Kreisjägerschaft Ernst-Dieter Meinecke und mit der Bundestagsabgeordneten Ingrid Pahlmann (CDU) wurde vereinbart, beim Bund einen Förderantrag dafür zu stellen. Beide sagten ihre Unterstützung zu. Damit besteht die Möglichkeit, die etwa 6500 Euro teure Drohne mit 60 Prozent bezuschusst zu bekommen. Die restlichen Kosten, die Folgekosten für die Drohnenführerscheine – je zirka 600 Euro – und Reserve-Akkus für 150 Euro das Stück will die Jagdgesellschaft Vollbüttel aufbringen, damit ihr jährlicher Einsatz zur Rettung der kleinen Rehkitze künftig noch effektiver wird.

