Werden Zugpfiffe den Anwohnern noch lange erhalten bleiben?

Isenbüttel

Werden Anwohner im Bereich Triftweg nicht um Geduld und Ohrstöpsel herum kommen? In Sachen Zugpfiffe vor dem ungesicherten Bahnübergang macht nun auch die Gemeinde Isenbüttel den Betroffenen nicht viel Hoffnung. Eine Sperrung sieht Gemeindedirektor Klaus Rautenbach kritisch, und die Abhilfe durch die geplante Verlängerung der Königsberger Straße als Entlastungszufahrt zum Försterkamp lasse auf sich warten.

Radfahrer und Fußgänger dürfen den Bahnübergang des Triftwegs nicht queren, weil sie auf dem Triftweg schlicht nichts zu suchen haben. Das sagen die Gebotsschilder am parallelen Geh-Radweg, der unter der Bahnstrecke hindurchführt. Ein zusätzliches Verbotsschild am Triftweg für Fußgänger und Radfahrer habe der Landkreis Gifhorn seinerzeit abgelehnt, so Rautenbach. „Wir hätten es gut gefunden.“ Aber das Gebotsschild für den Geh-Radweg sei eindeutig. „Der Weg ist auch bewusst so angelegt worden.“

Zur Galerie Spätestens seit dem tödlichen Unfall voriges Jahr steht fest: Der ungesicherte Bahnübergang Triftweg in Isenbüttel ist gefährlich. Darum pfeifen Züge – Anwohner fordern eine Sicherung des Übergangs.

Dennoch könne man den Bahnübergang nicht so ohne weiteres schließen, damit das Pfeifen der Züge ein Ende habe, sagt Rautenbach. Das sei eine Erfahrung aus der Zeit der vorübergehenden Sperrung voriges Jahr nach einem tödlichen Unfall. Anlass für diese Maßnahme war damals eine Mahnung der Bahn, dass die so genannten Sichtdreiecke nicht frei geschnitten waren, so Rautenbach. Und schon hatte er jede Menge Anrufe wegen der Sperrung.

Landwirte, Förster und Tierbesitzer, die Pferde auf den Weiden stehen haben, nutzen den Triftweg legitim mit Kraftfahrzeugen – ganz zu schweigen von Rettungskräften und Lastwagen mit Ziel Försterkamp, die nicht unter dessen Bahnunterführung passten, sagt Rautenbach, der nach der Sperrung feststellte: „Das sind nicht so wenige.“

Die Ziele der Bürgerinitiative in Isenbüttel Den Anwohnern im Bereich des ungesicherten Bahnübergangs am Triftweg in Isenbüttel reicht es. Sie sind die ständigen Pfiffe vor allem der aus Richtung Gifhorn kommenden Züge mitten im Ort leid, vor allem weil mit dem für Dezember geplanten Stundentakt sich die Anzahl nochmal verdoppeln wird. Deshalb haben sich die Betroffenen jetzt zu einer Bürgerinitiative zur Abschaffung des Zugpfeifens im Wohngebiet zusammen geschlossen. Die 40 Mitglieder starke Gruppierung will Druck auf die Politik ausüben, damit sich etwas ändert. Jeder Zug tröte dreimal drei Sekunden lang mit der Stärke von 100 Dezibel, so BI-Sprecher Eckhard van der Post. Das sei so laut wie eine Mischung aus Holzfräse und Rockkonzert. Die BI betont, dass sie nicht gegen die Verbesserung von einem Zwei-Stunden zu einem Stunden-Takt sei. Auf eine Entlastung durch die Entlastungsstraße für den Försterkamp setzt die BI derweil nicht. Sie fordert andere Maßnahmen am Bahnübergang und sieht den Betreiber der Strecke, die Deutsche Bahn, in der Pflicht. Diese verweist auf zeitraubende Planungen, die eine technische Sicherung nötig machen würde.

Apropos Anrufe: Eine Anrufschranke ähnlich wie die an der Allerwelle in Gifhorn, wo Angler zu ihren Teichen über einen Bahnübergang gelangen? „Ich habe mit der Bahn schon rauf und runter diskutiert.“ Die wolle am liebsten gar keine „höhengleichen Bahnübergänge“ mehr, sondern Über- oder Unterführungen von Straßen. Das Unternehmen erläuterte der AZ auch die zeitraubende Komplexität bei Planungen für eine technische Sicherung des Bahnübergangs.

Wie weit ist die Entlastungsstraßen-Planung?

Darum dreht es sich laut Rautenbach aktuell auch bei den Planungen der Verlängerung der Königsberger Straße. Dort laufe ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung zum Bau eines Bahnübergangs. Doch das zuständige Bundesministerium habe der Gemeinde und ihrem Planungsbüro jetzt Hausaufgaben aufgetischt: Funktioniert auch eine Überführung? „Da ist das Planungsbüro jetzt dran.“ Finanziell wäre das kein Problem für die Gemeinde, sie bekäme Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen. Aber die Zeit! Aus langjährigen Erfahrungen mit Planfeststellungsverfahren wagt der Gemeindedirektor keine Einschätzung, wann die Entlastungsstraße für den Försterkamp fertig sein und den Verkehr vom Triftweg nehmen könnte.

Und selbst wenn irgendwann am Triftweg kein Übergang mehr sei, sieht Rautenbach an anderer Stelle noch Ungemach. Es gebe etwas weiter in Richtung Landesstraße noch den Übergang eines Feldwegs. Es sei zu klären, ob dieser einsehbar genug sei, dass nicht dort noch der Lokführer pfeifen muss.

Von Dirk Reitmeister