Isenbüttel

36 Züge passieren die Siedlung am Isenbütteler Försterkamp pro Tag. Mit dem Fahrbahnwechsel könnten es ab Januar sogar doppelt so viele sein. Und damit auch doppelt so viel Pfeifen. Die Bürgerinitiative gegen das Zugpfeifen drängt weiter auf Abhilfe. Am Donnerstagabend sprach sie mit Bürgermeisterin Tanja Caesar.

Die Züge müssen pfeifen, bevor sie am unbeschrankten Bahnübergang den Triftweg kreuzen. Eine Messung per Smartphone-App ergab 120 Dezibel fürs Zugpfeifen. „Die Lokführer sind verpflichtet, zwei Mal jeweils drei Sekunden lang das Signal zu geben“, erklärte BI-Sprecher Hans-Jürgen Bach im Gespräch mit der AZ. Derzeit ertönt es also 72 Mal am Tag, ab Januar dann wohl 144 Mal. Und zwar etwa zwischen 5.30 morgens und 1 Uhr nachts. Die Lösung fürs Problem liegt für die BI auf der Hand: eine Bedarfsschrankenanlage für den Bahnübergang.

Lärm, der krank macht: 120 Dezibel haben die Zugpfiffe am Bahnübergang Triftweg, die Bürgerinitiative sucht nach Alternativen. Quelle: Sebastian Preuß

Die Entlastungsstraße würde den Bahnübergang komplett entbehrlich machen

Doch ganz so einfach ist das nicht. Queren nämlich zu viele Fahrzeuge die Gleise, genehmigt die Bahn solch eine Heckentoranlage in aller Regel nicht. Hinzu kommt, dass die Gemeinde eine Entlastungsstraße für den Försterkamp plant. Deren Fertigstellung würde den Bahnübergang komplett entbehrlich und somit dem Zugpfeifen ein Ende machen. Um nicht in mehrere Richtungen gleichzeitig zu planen, empfahl der Bauausschuss der Gemeinde zuletzt, erst einmal abzuwarten, was sich hinsichtlich eines höhengleichen Bahnüberganges bei der geplanten Entlastungsstraße ergibt. „Das war für uns ein extrem enttäuschendes Ergebnis“, sagte Bach. Inzwischen ist klar: Die Chance auf einen höhengleichen Bahnübergang geht gegen Null.

Sie wollen den Bahnübergang Triftweg auf alle Fälle erhalten: Landwirte, denen eine Fläche an der Verlängerung des Wegs gehört. Quelle: Sebastian Preuß

Nicht alle Anlieger dürften den Bahnübergang weiter nutzen

Man habe sich erkundigt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine Bedarfsschrankenanlage am Triftweg installieren zu lassen, sagte Bürgermeisterin Caesar. Demnach müsste die Gemeinde den Triftweg, an dem Grundstücke von 34 Eigentümern liegen, in Teilen einziehen. Sprich: Einige Eigentümer könnten ihre Flächen weiter über den Bahnübergang im Triftweg erreichen, andere müssten eine alternative Route fahren. Der Verwaltungsausschuss hat das zur Beratung in die Fraktionen verwiesen.

Für die Entlastungsstraße gebe es zwei Möglichkeiten: An der bisherigen Trasse festhalten und eine Brücke nebst stattlicher Anrampung über die Bahnlinie bauen? Oder eine neue Trasse planen, die erst nahe der Siedlung Bornsiek in die Landesstraße mündet und daher ohne Bahnübergang auskommt? „Bisher war keine andere Trasse möglich“, berichtete Caesar. Mittlerweile habe die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel aber ihr Okay zu einer Alternativroute in Aussicht gestellt.

Für die Entlastungsstraße könnte es eine Alternativtrasse ohne Bahnüberquerung geben

Aus der Versammlung wurden Stimmen laut, die dem Gemeinderat ein „Armutszeugnis“ ausstellten, sei es ihm doch in nunmehr 18 Jahren nicht einmal gelungen, die Planung für die Entlastungsstraße abzuschließen. Die Bedarfsschrankenanlage wäre in anderthalb bis zwei Jahren zu verwirklichen, die Entlastungsstraße geschätzt „wohl nicht vor 2030“, sagte Bach. Als gangbare Übergangslösung bis zur Realisierung der Entlastungsstraße empfand daher auch Caesar, eine Bedarfsschrankenanlage installieren zu lassen. Offen ist aber, inwieweit Gemeinderat und Bahn die Bürgermeisterin dabei unterstützen. Ihr Favorit sei letztlich, eine neue Trasse zu planen für die Entlastungsstraße, sagte Caesar: „Dann könnten wir den Triftweg schließen.“

Ein von der BI angestrebtes Lärmgutachten möchte die Gemeinde übrigens nicht mitfinanzieren. Rechtlich gesehen handelt es sich beim Pfeifen nämlich nicht um Lärm, sondern um ein notwendiges Warnsignal, verwies Caesar auf Aussagen des TÜV Nord. Abgesehen davon ändere ein Gutachten nichts an der eingeschlagenen Zielrichtung, das Zugpfeifen abzustellen. Wie der Rat dazu steht, entscheidet sich voraussichtlich am Mittwoch, 16. Dezember.

Von Ron Niebuhr