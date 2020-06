Isenbütteler Landwirte pochen auf Erhalt des Bahnübergangs

Isenbüttel

Finger weg vom Triftweg: Auf diese Formel zusammen fassen lässt sich die Reaktion von Landwirten aus Isenbüttel auf Forderungen nach einer Sperrung des ungesicherten Bahnübergangs, damit die Züge nicht mehr im Wohngebiet pfeifen müssen. Sie brauchen die direkte Verbindung zu ihren Flächen jenseits der Bahn.

Durchschnittlich zweieinhalb Kilometer Umweg pro Fahrtrichtung über den Bornsiek und die Braunschweiger Straße bis zum südlichen Gifhorner Gewerbegebiet – und dann haben die Landwirte dort die Wahl zwischen einem sandigen Feldweg ohne Möglichkeit, bei Gegenverkehr auszuweichen, oder dem Weg durch die Riede-Siedlung in Gifhorn mit einer zugeparkten Wohnsiedlungs-Straße und entnervten Anwohnern. Erfahrungen aus der zeitweisen Sperrung des Triftweg-Bahnübergangs im vorigen Jahr nach dem tödlichen Unfall.

Faktor Zeit ist maßgeblich: Eine Umfahrung des Triftwegs über Bornsiek und Gifhorn zu den Flächen jenseits der Bahn kommt für Isenbütteler Landwirte nicht in Frage. Quelle: Sebastian Preuß

Uwe Sprenger, Andreas Eggeling, Christian Wigmann und Henning Müller stehen Kopf schüttelnd am Bahnübergang und winken ab. Das geht so nicht, haben sie aus jenen Wochen an Erfahrung mitgenommen. „In einer Viertelstunde schaffst Du das nicht“, sagt Wigmann über den Zeitaufwand der Umleitungsstrecke. Vielleicht in Corona-Zeiten gerade so, aber nicht wenn im normalen Berufsverkehr der Stau vom Abzweig Isenbüttel der alten B 4 bis zum Bornsiek reicht. Durch die Försterkamp-Siedlung mit den Mais-Anhängern den Bahnübergang zu umfahren, sei auch ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht nur wegen der engen und zugeparkten Siedlungsstraßen, sondern auch der zu kleinen Bahnunterführung.

„Der Faktor Zeit ist in der Landwirtschaft maßgeblich“, sagt Sprenger. Jeder Kilometer mehr Umweg verursache heutzutage Kosten. Deshalb sähen er und seine Mitstreiter auch Lösungen wie eine Anrufschranke oder Tore, mit denen Berechtigte mit einem Schlüssel eine Bahnübergangs-Sperre öffnen könnten, eher skeptisch.

30 Grundstückseigentümer betroffen

Die Landwirte, die sich als Sprecher von insgesamt 30 Eigentümern der 125 Hektar Acker, Grünland, Viehhaltungs-Weiden sehen, glauben auch nicht, dass allein die Sperrung des Triftwegs das Zugpfeifen verstummen lassen werde. Denn es gebe noch einen Feldweg, der ganz in der Nähe die Bahnstrecke kreuze – und vom Lokführer „bepfiffen“ werden müsse. Müller, der auch im Gemeinderat sitzt und stellvertretender Bürgermeister ist, verweist darauf, dass die Zugstrecke schon viel älter sei als die Wohnsiedlung. „Das Pfeifen war den Menschen bekannt, als sie dort gesiedelt haben.“

Kann sich Isenbüttel Entlastungsstraße noch leisten?

Auch aus Sicht der Landwirte wäre die Verlängerung der Königsberger Straße zur Landesstraße eine Alternative. Doch sie sehen eine Umsetzung des Millionen-schweren Projekts noch nicht als sicher an. „Die Steuereinnahmen brechen doch weg“, fragt sich Müller, ob sich die Gemeinde diese Entlastungsstraße noch leisten werde.

