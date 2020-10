Zugpfeifen am Triftweg: Isenbütteler Bauausschuss sieht Abwarten als einzige Lösung

Isenbüttel

Wie geht es weiter mit dem Bahnübergang am Isenbütteler Triftweg? Der Bauausschuss will zunächst einmal abwarten, die Bürgerinitiative gegen das Zugpfeifen fordert eine schnelle Lösung. Während der Sitzung am Mittwochabend prallten die Ansichten aufeinander – und die Politiker sahen sich gar mit Vorwürfen konfrontiert, die Gesundheit der Bahnstreckenanwohner sei ihnen egal.

Der Bauausschuss hat empfohlen, eine Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums zum Bau eines höhengleichen Bahnübergangs abzuwarten und erst dann eine finale Entscheidung zu treffen – auch um sich die Chance auf eine Entlastungsstraße für den Försterkamp nicht zu verbauen. Das wiederum gefiel den rund 30 Besuchern der Sitzung überhaupt nicht. Viele von ihnen gehörten zur Bürgerinitiative gegen das Zugpfeifen – und forderten vehement eine sogenannte Hektorlösung.

Dabei handelt es sich um eine Anrufschranke, die das derzeitige warnende Zugpfeifen überflüssig macht. Für diese wäre der Nutzerkreis allerdings auf zehn beschränkt. Und damit die Schranke sich öffnet, müsste die Strecke zwischen den Bahnhöfen Rötgesbüttel und Gifhorn zugfrei sein – Nutzer des Bahnübergangs müssten also unter Umständen einige Wartezeit in Anspruch nehmen.

Weitere Themen im Bauausschuss Der Bauausschuss hat für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Allerkamp II“ gestimmt. Dort sollen das GeNiAl-Projekt, der Neubau der Diakoniestation mit Tagespflege, Senioren-WGs, mit Service-Wohnen und ambulantem Dienst, eine Praxis für Physiotherapie und eventuell eine Kita entstehen. Laut stellvertretendem Ausschussvorsitzenden Axel Lackmann hat der Landkreis Gifhorn mittlerweile die Baugenehmigung für den Kletterturm am Tankumsee erteilt. Im Wohngebiet am Tankumsee stimmen einige Gebäudefassaden nicht mehr mit der Bauvorschrift überein. Vorgeschrieben ist dort eine Holzfassade, einige Anwohner haben aber Fassaden aus Kunststoff oder Beton verbaut, die Holzcharakter aufweisen. Der Ausschuss stimmt dagegen, diese Verstöße nachträglich zu genehmigen. Einige Anwohner kritisierten das. Der Ausschuss hätte sich vor der Entscheidung die betroffenen Fassaden ansehen sollen, um die Optik beurteilen zu können.

Für die Hektorlösung müsste mit bis zu 40 Grundeigentümern verhandelt werden

„Uns ist allen klar, dass das Zugpfeifen lästig ist. Aber Hektor scheint keine Lösung zu sein“, meinte Ausschussmitglied Ernst Glas. Denn hinter dem Bahnübergang liegen laut Gemeindedirektor Klaus Rautenbach Flächen von 35 bis 40 Grundeigentümern, aus denen man die zehn Hektornutzer auswählen und mit denen die DB Netz Vereinbarungen schließen müsste. „Die Gemeinde kann das nicht“, sagte Rautenbach, auch wenn aus den Reihen der Bürgerinitiative der Vorschlag kam, nur Landwirten mit großem Gerät die Nutzung zu erlauben. Alle anderen könnten dem Weg über Liststraße und Försterkamp nehmen.

Die Bürgerinitiative will keinen Verzicht auf den Stundentakt

„Hektor ist viel sicherer als das, was wir jetzt haben. Und wir Anwohner haben 365 Tage im Jahr die Belastung durch das Zugpfeifen“, argumentierte BI-Sprecher Hans-Jürgen Bach: „Auch ein Warnsignal kann gesundheitsschädlich sein.“ Er wies zudem die Behauptung der Gemeinde zurück, die BI wünsche bis zur Lösung des Problems einen Verzicht auf den Stundentakt, der im Dezember starten soll.

„Wir sitzen hier, um eine Lösung zu finden. Aber das Problem ist nicht so leicht zu lösen“, stellte der stellvertretende Ausschussvorsitzende Axel Lackmann fest und verwies auf eine komplexe Rechtslage und unterschiedliche Zuständigkeiten. „Uns allen ist der Unmut bewusst“, sagte Bürgermeisterin Tanja Caesar. Die Gemeinde müsse aber rechtssicher handeln. „Und zum jetzigen Zeitpunkt können wir das nicht“, so die Bürgermeisterin.

Also sahen die Ausschussmitglieder als einzige Möglichkeit das Warten auf das Bundesverkehrsministerium. „Ich werde für nichts stimmen, was eine zweite Zufahrt zum Försterkamp infrage stellt“, sagte Detlef Lehner.

