Wirbel um den Kletterturm geht weiter: Jetzt sagt der Bauausschuss Nein

Die Erlebniswelt Tankumsee soll um einen Kristallturm erweitert werden. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden. Den erforderlichen Satzungsbeschluss jedoch lehnte Isenbüttels Bauausschuss am Mittwoch denkbar knapp ab. Themen waren auch Planänderungen fürs Gewerbegebiet Moorstraße Ost sowie für den Geltungsbereich „Am Bahnhof“.

Sorge um Fledermäuse

Vor allem von Seiten der SPD-Fraktion kam reichlich Kritik an der Änderung der B-Planes für den Tankumsee. So bemängelte Katrin Below, dass ein Gutachten zum Artenschutz, insbesondere für Fledermäuse, nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Empfohlen worden sei nämlich, die Betriebszeiten zu deren Schutz bis zum Sonnenuntergang zu begrenzen. Auf ihren Antrag sprach sich der Ausschuss mit drei Ja, zwei Nein und zwei Enthaltungen für die Berücksichtigung dieser Empfehlung aus, obgleich Untere Naturschutz- und Waldbehörde dahingehend keine Bedenken hatten.

Badebetrieb beeinträchtigt?

Dr. Ralf May ( SPD) bezweifelte derweil, dass der Badebetrieb durch den Turm nicht beeinträchtigt wird, wenn über die Badegäste fortwährend Nutzer der Flying Fox genannten Seilrutsche hinwegfliegen. Und Friedhelm Hubertus Voigt vom Seniorenbeirat sorgte sich um die Sicherheit der Nutzer, die von Bällen und dergleichen getroffen werden könnten. Verwaltungsleiter Kai Krink verwies auf die Verantwortung des Turmbetreibers für die Sicherheit hin. Für den Badebetrieb seien Einschränkungen nicht zu erwarten, sagte er.

Below veranschaulichte, in welchen Dimensionen am See gebaut werden soll: „Von Hochhäusern spricht man ab einer Höhe von 22 Meter. Hier soll eine Höhe von 28 Meter erlaubt werden“, sagte sie. Im Fall eines Brandes könne die Feuerwehr ohne Leiterwagen nicht viel ausrichten, warnte sie. Und May erinnerte daran, dass durch die Änderung des Bebauungsplanes zugleich die „schwarz gebauten“ Stelzenhäuser legalisiert würden. Zudem würden am See in erheblichem Maß Flächen versiegelt. Gepaart mit dem zu erwartenden Lärm sei das ein starker Eingriff in die Natur, erklärte er.

„Moralisch fragwürdig“

Frederick Meyer ( CDU) meinte, dass dort kein Hochhaus entsteht, da der Turm ja „durchsichtig“ sei. Und Rautenbach, der im Aufsichtsrat der Tankumseegesellschaft übrigens gegen den Kristallturm gestimmt hat, erklärte, dass eine Ablehnung der Planänderung nur Bestand habe, wenn man sie „juristisch wasserdicht“ begründet.

Natürlich sei es ein Unding, dass die Tankumseegesellschaft, die ja von Landkreis Gifhorn, Samtgemeinde und Gemeinde Isenbüttel getragen wird, dort Schwarzbauten errichtet habe. Aber wenn sonst nichts gegen die Stelzenhäuser spreche, müsse man das dulden. Auch wenn es „moralisch fragwürdig“ gewesen sei, sagte er. Der Ausschuss mochte da mit denkbar knappem Abstimmungsergebnis nicht mitgehen: Drei Mitglieder stimmten für den Satzungsbeschluss, drei dagegen, eines enthielt sich. Damit empfahl man dem Rat, den Beschluss nicht zu fassen.

Ja zur Erweiterung Moorstraße Ost

Mit zwei anderen B-Planänderungen hatte der Ausschuss dagegen keine Probleme. So fasste man einstimmig den Satzungsbeschluss, um das Gewerbegebiet Moorstraße Ost zu erweitern - und zwar im Bereich zwischen Bahnstrecke, Rettungsplatz und der neuen Verbindungsstraße zum Gehrenkamp. Ebenfalls einstimmig empfahl der Ausschuss, die geänderte Fassung des B-Planes „Am Bahnhof“ auszulegen. Im Kern geht es um eine Aktualisierung des 1963 beschlossenen Planes, da der Landkreis nicht mehr gewillt ist, weitere Befreiungsanträge zu genehmigen. Auf Hinweis von Below wird noch geprüft, ob die vorliegende Neufassung es tatsächlich zulässt, Grundstücke bis zu 80 Prozent zu bebauen. Das sollte man in dem „relativ grünen“ Gebiet vermeiden, sagte sie.

