Isenbüttel

Es ist wieder ordentlich Betrieb auf der Baustelle an der Isenbütteler Hauptstraße: Seit gut einer Woche sind die Arbeiter aus der winterbedingten Zwangspause zurück – die Fortschritte sind derzeit in zwei Bereichen der Baustelle zu sehen.

Zum einen im Westen des Ortes: Vom Kreisel am Ortsausgang in Richtung Bornsiek werden derzeit in Richtung Ortsmitte die Gehwege wieder aufgebaut. Diese Arbeiten sollen bis zur übernächsten Woche bis zur östlichen Einmündung der Ringstraße beendet sein. Zum anderen werden derzeit von dort an bis zur Mittelstraße die Borde und Gossen verlegt. Auch für diese Arbeiten sind etwa zwei Wochen veranschlagt. Weil auch jede Menge Lastwagen durch den Ort fahren, müssen die Nebenanlagen entsprechend stabil gebaut und in Beton gesetzt werden. Zwischen St. Marien-Kirche und Mittelstraße wird der Fuß- und Radweg auf der Nordseite verbreitert. So haben beide Gruppen in diesem Bereich mehr Platz und sind sicherer.

Zur Galerie Die Winterpause ist beendet und auf der Isenbütteler Ortsdurchfahrt wird wieder gearbeitet. Derzeit sind Gossen und Gehwege an der Reihe.

Durch den Winter sind die Arbeiten eine Woche später gestartet als eigentlich geplant

„Der Winter hat uns zwar etwas zurück geworfen. Aber insgesamt kommen wir gut voran“, sagt Kai Krink von der Isenbütteler Gemeindeverwaltung mit Blick auf die Winterpause, die Ende Dezember begonnen hatte. Durch Frost und Schneefall konnten die Arbeiten im neuen Jahr erst eine Woche später beginnen als eigentlich geplant. Frostschäden waren auf der Baustelle aber nicht zu verzeichnen, berichtet Kai Krink. Der Endtermin am Ende des Jahres wird wohl zu halten sein. Zumal unliebsame Überraschungen bei Baustellen wie der Isenbütteler in aller Regel eher unter der Erde lauern.

Über den Winter ist die Hauptstraße so hergerichtet worden, dass sie zumindest provisorisch befahrbar war. Das ist nun aus zwei Gründen vorbei. Erstens brauchen die Bauarbeiter den Platz. Zweitens seien an den ersten Tagen nach Wiederbeginn der Baustelle einige Autofahrer in dem Bereich relativ rücksichtslos gefahren, andere hätten sich nicht an die Einbahnstraßenregelung gehalten. „Das war für die Bauarbeiter zu gefährlich“, sagt Kai Krink.

Im Osten der Baustelle regelt jetzt eine Ampel den Verkehr

Also ist die Hauptstraße nun komplett gesperrt. An der Einfahrt aus Richtung Osten versperren Baken den Weg, eine Ampelanlage sorgt dafür, dass der Verkehr in Richtung Wasbüttel reibungslos läuft. An der übrigen Verkehrsführung hat sich sowohl innerorts als auch außerorts nichts geändert. Parkplätze sind im Umfeld der Baustelle vorhanden. Gewerbetreibende und Wohnhäuser sind wie bisher erreichbar, informiert die Gemeinde Isenbüttel in ihrem Baustellen-Newsletter.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit